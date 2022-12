Boleta Única: la necesidad de educar a la ciudadanía para que sepa cómo votar

En el debate sobre Calidad Institucional que se llevó adelante en el último encuentro del ciclo Pilares para el desarrollo sustentable de la región, hubo varios temas referidos al funcionamiento del Estado, nuestra Constitución y la participación democrática. En este último punto, los panelistas opinaron sobre Boleta Única de papel y sostuvieron que es tiempo de que la población sea capacitada sobre la nueva herramienta electoral.

En el bloque “La importancia de contar con reglas claras... y cumplirlas”, moderado por Juan Carlos Albornoz (editor de Política en el diario Los Andes), participaron Gabriela Ábalos, profesora titular de Derecho Constitucional (UNCuyo y Universidad de Mendoza) y jueza tributaria, Fernando Simón, el Fiscal de Estado de Mendoza, y Facundo Heras, director ejecutivo de la fundación Nuestra Mendoza.

Heras fue consultado sobre la Boleta Única de papel y dijo: “Yo creo que es un paso adelante. En la provincia se habían detectado grandes falencias en la utilización de la boleta sabana. La boleta única permite conocer de otra manera cuales son los candidatos que se presentan y frente a eso, creemos que no debería tener la posibilidad de votar con una sola cruz una lista completa. Porque planteábamos que debe haber exactamente el mismo esfuerzo en votar por una lista completa que a candidatos de distintas listas”. La referencia que hizo fue respecto de la posibilidad de que el elector no elija en la boleta a sus candidatos en cada categoría, sino que en su lugar marque que vota por todos los de un mismo sector o frente electoral.

“Con esto se salvaron algunas cosas como la pérdida o el robo de boletas y la contaminación ambiental. Estoy a favor del cambio. Podría haber sido mejor. Las leyes a veces salen lo mejor que se puede y no de forma ideal”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de que se avance en la capacitación a los ciudadanos: “Me parece que estamos muy próximos a las elecciones y no es menor el cambio que se ha dado en la manera de emitir el voto. Deberíamos haber empezado ayer a capacitar respecto de cómo vamos a sufragar. Es un riesgo que se condicione por falta de conocimiento”.

Por su parte, Ábalos aportó: “Si lo que se busca con esta legislación es mejorar la calidad del voto y que se visualice candidato por candidato, es fundamental, primero la educación y segundo, evitar la opción de marcar todo completo. Si no todos los objetivos buscados terminan en la nada. Por eso hay que concientizar al mendocino para que no opte por esa cruz final, que utilice este mecanismo para mejorar su propio voto”.

En tanto, Simón acotó: “No es la mejor ley de todas, pero es la posible. El mayor riesgo es que ya estamos tarde para explicarla. Esta boleta facilita también someter a la población a plebiscito, temas que sean controvertidos. La democracia ya no solo es votar al gobierno. Es mucho más participativa. Hay que usar más el plebiscito y esta boleta ayuda muchísimo a eso. Es simplemente agregar una casilla”.

El rol de los órganos de control para la calidad institucional

El fiscal de Estado consideró que “Mendoza tiene un sistema bastante interesante y eficiente. Creo que hay que valorarlo, porque además del control típico entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene creados por la Constitución, órganos extra poder, cuya función específica es el control como lo son la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Eso es un avance institucional importante y es un valor que hay que rescatar. Órganos que no dependen de aquellos a los que tiene que controlar. Ahora, sin dudas, se puede y se debe mejorar”.

“Hay que pensar que siempre estamos a dos pasos de que la calidad institucional se deteriore. Todos los días hay que trabajar para que no pase y por el contrario, mejore. Creo que el riesgo de estar orgullosos de nuestra calidad institucional, es quedarnos cómodos con eso. Y no está bueno”, agregó Simón.

La Constitución y su posible reforma

La jueza Ábalos dio un repaso histórico sobre nuestra Constitución y sostuvo que una reforma no garantizaría mayor calidad institucional para la provincia: “Si pensamos que la constitución es una carta de navegación en situaciones de tormenta y debe tener idea de perdurabilidad, reformar o no, no hace per se a la calidad institucional. En mi opinión, reformar no es sinónimo de calidad institucional”.

“Porque muchas reformas en provincias argentinas han dado lugar a reelecciones indefinidas del Poder Ejecutivo, a falta de control entre los poderes, o irracionabilidades en términos institucionales. Mientras que otros textos como el nuestro, con una buena interpretación legislativa y jurisprudencial, han permitido que Mendoza entre al siglo XXI con un texto del siglo XX”, aseguró. Y pidió poner atención al “fortalecimiento del Poder Legislativo, en la búsqueda de consensos” entre las fuerzas políticas, antes que a una reforma.

“Yo tengo una opinión parecida. La calidad no está definida por reformar o no, sino por cuál es el contenido. Sí creo que reformar mucho deteriora la calidad constitucional y reformar poco, fuerza a interpretar una Constitución”, señaló al respecto Simón.

Heras cerró con un llamado de atención general: “Creemos que los ciudadanos deben entender el por qué de estos temas. Siempre parece que no es el momento. Claramente siempre hay otras prioridades”, expresó.

Acceso a la información pública

Heras aseguró que en la provincia contamos con una “ley modelo” de acceso a la información pública, pero destacó que es necesario “bajarla” a la población para traducirla en un derecho concreto.

“Abarca a los tres poderes del Estado, actores públicos y actores privados que explotan servicios públicos. Plantea también un mecanismo interesante para elegir al auditor del cumplimiento de esta norma”, explicó y remarcó que el desafío consiste en trabajar para que “todos los ciudadanos comprendan cuál es ese derecho, cómo ejercerlo y cómo actuar frente a la falta de respuestas”.

Ante esto, Ábalos comentó que “es fundamental la educación cívica” en colegios primarios, secundarios y en la universidad, de manera tal que se fomente “la participación y el compromiso” con este derecho.

Secchi destacó a Mendoza a nivel nacional

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fundación sobre derechos cívicos y capítulo nacional de Transparencia Internacional, también participó del último encuentro de Pilares.

El referente nacional analizó: “Creo que Mendoza se siente muy cómoda con su estructura de no reelección del gobernador y le ha dado grandes beneficios. Sus instituciones son sólidas y con buena respuesta a la ciudadanía. Se destaca en comparación a otras provincias”.

También dijo que Argentina tiene “muchos desafíos” para mejorar su calidad institucional, como la búsqueda de consensos para salir de un “campo de batalla” constante.