Bento minimizó los dichos del “Rengo” Aguilera y expuso su propia teoría de coimas en la Justicia federal

El exjuez federal Walter Bento amplió nuevamente su declaración indagatoria en el megajuicio que enfrenta como acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas, a cambio de beneficios judiciales, entre otros delitos.

En el cierre de la tanda de audiencias de esta semana, el exmagistrado le restó importancia al testimonio que dio ayer el exjefe de la barra brava de Godoy Cruz, Daniel “Rengo” Aguilera, y luego desarrolló una teoría sobre un presunto complot delictivo entre el testigo Enzo Diego Stuto, los fiscales Fernando Alcaraz y Dante Vega, y el comisario Marcelo Rivera.

Bento aclaró que no está imputado “con nada que tenga que ver con el señor Aguilera”. Entonces señaló que en la causa de narcotráfico por la que fue condenado el “Rengo”, ofició como juez de Instrucción, pero no dictó su sentencia porque el testigo “cree que yo lo condené”, agregó.

Luego, Bento dijo que Aguilera tuvo la oportunidad de explayarse sobre las dos extorsiones que habría sufrido por parte de Diego Aliaga y el abogado Jaime Alba, pero en un largo descargo en el año 2018, lo omitió. “Aguilera hizo acá un alegato de su causa como si fuera una nueva instancia de revisión”, manifestó.

Y arremetió: “Pareciera que nunca tuvo la posibilidad de denunciar algo de esta causa y no es así. En noviembre de 2018, Aguilera denunció lo que quiso (NdR: leyó su declaración), pero no que dos años antes, una persona lo había abordado en un café y después que habría sido abordado por otra en el penal, sin que haya constancia de esa entrevista. Pero claro, tres años y medio después, aprovechando esta causa y la predisposición del fiscal Vega y la bondad y el amplio criterio del juez Puigdengolas, vino a declarar al igual que ayer”, completó.

Ayer, Aguilera afirmó que Aliaga le ofreció a fines del año 2016, “servicios en el sistema federal” en un café de la Galería Tonsa y que meses después, en el 2017, estando preso en Bolougne Sur Mer por una causa de violencia de género, lo fue a visitar el abogado Alba para advertirle que tenía los “teléfonos intervenidos” y que lo investigaban en la justicia federal. Razón por la cual, podía evitar que avanzara su investigación si le pagaba 150 mil dólares.

La hipótesis de otras coimas

“Quiero exponer y probar un hecho delictivo del cual los verdaderos responsables son el fiscal Vega, el fiscal Alcaraz, Enzo Diego Stuto y el comisario Marcelo Rivera”, lanzó Bento para desarrollar toda una hipótesis sobre coimas en la justicia, pero con estos protagonistas.

Vale aclarar que la estrategia de atacar al fiscal general es una constante en cada una de sus declaraciones. En este caso, aprovechó la revelación del testigo Marcelo Golbano, sobre un domicilio que pertenecía a la familia del contrabandista José Rodríguez Núñez (testigo en este juicio) y que resultó ser la misma casa dónde el polémico testigo Enzo Diego Stuto generó pruebas claves en la causa contra el abogado Jaime Alba (sindicado como organizador) y el propio Bento.

Golbano narró bajo juramento que, a pedido de la familia Rodríguez Núñez, le mostró esa vivienda de calle Hudson de Guaymallén a Diego Aliaga, cuando éste intentaba convencerlos de que pagaran una coima para lograr la liberación del contrabandista.

Para el exmagistrado, la declaración de Golbano “cerró el círculo para entender por qué Rodríguez Nuñez testificó en esta sala en lugar de ser acusado, a diferencia de (Carlos) Barón, que ni siquiera negoció con Aliaga y sin embargo fue injustamente acusado por esta fiscalía”. Este último es un agente aduanero que se encuentra imputado por cohecho.

Entonces, Bento sembró los interrogantes contra los fiscales, Stuto y el comisario Marcelo Rivera. “¿No será que existe una vinculación en que el hecho de que el inmueble, que en un principio se iba a entregar como una coima, pase a ser propiedad de Stuto y como consecuencia el fiscal Alcaraz dictamine a favor de Rodríguez Núñez para obtener la prisión domiciliaria por hemorroides? Incluso, para que previamente se hiciera todos los estudios previos a la operación en prisión domiciliaria”, manifestó.

“Me pregunto, ¿no será que probablemente Rodríguez Núñez acordó el pago de una coima por la prisión domiciliaria con la entrega de esa propiedad en la calle Damian Hudson como parte del arreglo y que por no pagar la diferencia, lo hayan detenido a la salida de su barrio Dalvian? Porque eso es lo que dijo él acá, bajo juramento”, agregó.

Y continuó: “Cuando lo detuvieron a la salida del Dalvian se presentó un comisario a cargo de los policías con las características de Rivera, y le dijo que lo estaban deteniendo por ' no ponerla’. O sea, ¿les quedó debiendo una diferencia?”.

Luego, agregó que Omar Rodríguez (absuelto en una causa de contrabando pero imputado como sobornador en este juicio) declaró que Stuto lo extorsionó con el pago de “100 mil dólares” para “desvincularlo de un asunto en el que no tenía participación”. Para hacerlo, Stuto le habría mencionado a un tal “Fernando”, dijo el exjuez para involucrar al fiscal Alcaraz.

Entonces, Bento aseguró que Rodríguez le relató ese episodio al fiscal Vega cuando fue a tomarle declaración al penal y “optó por no creerle, ya que no decía nada contra Bento”. “Denunció una extorsión y no hay constancia de que se haya sacado compulsa alguna”, cerró el exmagistrado.