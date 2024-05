Declaró el “Rengo” Aguilera: “En el Juzgado de Bento todo se arreglaba con dinero”

La audiencia de este jueves en el megajuicio contra el exjuez federal Walter Bento tuvo el testimonio de un famoso protagonista del hampa mendocino: Daniel “El Rengo” Aguilera. El exjefe de la barra brava de Godoy Cruz, que cursa una condena por narcotráfico, acudió como testigo y ratificó que fue abordado por dos integrantes de la presunta banda con ofrecimientos de tratos espurios. Además, lanzó duras acusaciones contra el exmagistrado: “En el Juzgado de Bento todo se arreglaba con dinero”, aseguró.

Aguilera ratificó la declaración que había prestado durante la Instrucción y contó bajo juramento, ante el Tribunal Oral Federal N° 2 presidido por la jueza Gretel Diamante, que primero fue Diego Aliaga, el despachante de aduanas asesinado en 2020 y sindicado como mano derecha del exjuez, el que lo increpó con una oferta cuando todavía estaba en libertad.

Según relató, a fines de 2016, Aguilera se encontraba sentado en un café de la Galería Tonsa esperando a un amigo y se le acercó una “persona muy extraña, como decimos en la jerga, muy perseguido” y hasta lo tildó con apariencia de “drogadicto, medio careta”. El hombre se sentó en su mesa y lo trató por el apodo de “Rengo”, según el cual, dice “muy poca gente lo hace”.

“Que me avance así, fue muy descarado. Yo podría haber reaccionado de otra forma, lo podría haber sacado cagando. Fue algo raro”, agregó.

Y manifestó: “Yo fui líder de la hinchada de Godoy Cruz durante 20 años, soy una persona conocida en Mendoza. Lo que pensé es que me iba a hablar de club, de algo que me pasaba diariamente, cuando estaba en algún lugar. Me sorprendió que me empezó a ofrecer servicios sobre el sistema federal… que tenía conocidos, que podía hacer arreglos”.

Entonces, el Rengo comentó que hasta el momento no había tenido ninguna causa federal, pero sí en el ámbito provincial. Y afirmó que recordaba que su nombre era Diego, pero no su apellido, hasta que se enteró por los medios de comunicación de su asesinato, que era la misma persona: Diego Aliaga.

“Él me dijo ‘sí necesitás algo en el federal te podemos ayudar’. Fue muy claro en decirme que podía hacer arreglos. Me nombró al juez federal en su momento, Bento…”, acotó Aguilera.

Luego, narró un segundo episodio extorsivo, esta vez protagonizado por el abogado Jaime Alba, quién está imputado como organizador de la asociación ilícita. Aguilera se encontraba detenido en el penal de Bolougne Sur Mer en 2017, por una causa de violencia de género, y afirmó que recibió su visita, dónde este le reveló que estaba siendo investigado por una causa federal y le aseguró que si pagaba dinero podía evitar un procesamiento.

“En el transcurso que estoy detenido, antes de ser imputado por la causa que estoy detenido ahora, tengo la visita de un abogado. Yo quiero que usted (a la jueza) entienda que yo tenía un muy buen abogado en ese momento, Omar Venier, y un día… no me acuerdo el momento, se presenta un abogado y me llaman a la sala de visitas”, contó.

Y continuó: “Yo no sabía si salir porque el doctor Venier no me dijo que iba a ir. Era Jaime Alba, una persona que me fue a visitar a la cárcel. Fue con una propuesta diferente y me habló de dinero. Si bien, uno podía entender que podía tener correlación con la persona anterior, me habló de plata y que tenía una causa abierta”.

“Y lo que más me llamó la atención de esta conversación con Alba fue que me dijo ‘tenés el teléfono intervenido’. Y ahí sí ya pregunté, ‘¿cómo es?’ Me dice, ‘si arreglamos ahora sale tal precio y después otro…’”, recordó.

Aguilera contó que le dijo a Alba que no tenía ningún “problema” a nivel federal y el abogado le habría retrucado: “Mirá que si tenés un problema ahora, lo podemos solucionar por 150 mil dólares. Si esto se complica más, va a superar los 200 o 250″. Luego, dice que recibió su número de teléfono para que lo “contactara”.

La causa a la que hicieron alusión tanto Aliaga como Alba fue la de narcotráfico que se desarrollaba con secreto de sumario y terminó luego, en 2020, con una condena de 12 años de cárcel para el exlíder de la barra tombina.

En el libro de registros de visitas a la Penitenciaría Bolougne Sur Mer no figuraba puntualmente la cita de Alba con Aguilera, pero sí quedó asentado que el abogado había ingresado para visitar a algunos de sus representados. “De modo que se encuentra probado que Alba aprovechó una de esas visitas para entrevistar a Aguilera y ofrecerle el arreglo espurio”, afirmó la fiscalía en el expediente y aseguran que el abogado usó de excusa a otro interno para entrevistar a quien en realidad quería ver.

La prueba del encuentro fue un papel con el número anotado de Alba que tenía Aguilera en su celda y fue incautado por Gendarmería en un allanamiento producido en 2017.

Después de ser allanado, Aguilera fue trasladado a la Justicia Federal. Entonces señaló hoy que el propio Bento salió a “verle la cara” cuando lo imputaron. “Es muy raro que un juez haga eso, me dijo mi abogada”, comentó.

Luego, el “Rengo” arremetió varias veces más contra Bento, al indicar que su causa habría estado vinculada a esas extorsiones que padeció. Dijo que el por entonces juez federal, ni el fiscal Carlos Alcaraz, le otorgaron la declaración del testigo protegido que lo denunció en un principio, entre varios asuntos más.

“Yo estoy seguro que se ensañaron conmigo para tratar de sacarme dinero. En mi declaración de 2018 dejo prever todo esto, que en el Juzgado de Bento todo se arregla con dinero. No había otra manera”, arremetió.

Y por último señaló que sufrió amenazas (que denunció) e incluso una golpiza por parte del servicio penitenciario cuando el testigo Diego Barrera lo incluyó en su testimonio en la causa Bento.