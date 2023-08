Juicio a Bento: el Rengo Aguilera asegura que lo tentaron a pagar más de $100 mil dólares por favores judiciales

Este miércoles se retomó el megajuicio contra el juez federal Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a procesados por beneficios judiciales. En ese marco, se conoció una declaración que dio el exlíder de la barrabrava de Godoy Cruz, Daniel “Rengo” Aguilera, quién se encuentra preso cumpliendo una condena por narcotráfico.

Según indicó Aguilera fue abordado en dos ocasiones por distintos miembros importantes de la asociación ilícita para pedirles sobornos a cambio de favores judiciales y en ambas se negó. Primero fue el empresario Diego Aliaga (asesinado en 2020) mientras estaba en libertad y luego el abogado Jaime Alba, cuando ya estaba detenido por una causa de violencia de género. Los encuentros se dieron antes de que fuera procesado por narcotráfico.

El primer contacto fue con Aliaga en un café de la Galería Tonsa, a fines del año 2016. Allí el exdespachante de aduana se le acercó a la mesa dónde estaba ubicado y sin conocerlo, le anticipó que la Justicia Federal lo estaba investigando y que sí estaba dispuesto a pagar dinero, podría evitarlo. “Me dijo que tenía un arreglo en la Justicia Federal que me podía servir, que al que tenía adentro es al juez federal Walter Bento. Me pidió que apagara el teléfono celular”, afirmó el barrabrava.

Un año después, Aguilera se encontraba detenido en el penal de Bolougne Sur Mer por una causa de violencia de género y fue visitado de sorpresa por Alba. Aguilera fue citado para una audiencia en la sala de abogados, lo que le pareció “raro”, ya que sus representantes legales (Omar Venier y Yemina Venier) no le habían manifestado que “iban a ir a visitarlo”.

Entonces, cuando ingresó a la sala se encontró con Alba y éste le afirmó que buscaba charlar con él. “Me dijo que venía de parte del muchacho que me había visto en el café”, indicó Aguilera. Entonces Alba le aseguró que “no lo tomara como una boludez” porque si él iba a visitarlo es porque “realmente tenés un problema…que tenés una investigación en la justicia federal”, le dijo.

Entonces Aguilera le preguntó a Alba de qué se trataba la cuestión y el abogado le respondió: “100 mil dólares para frenar esto ahora y arriba de 200 mil si la causa es más compleja o si la situación se agrava”. Le preguntó cómo sabía eso y cómo podía saber si no le estaba mintiendo, a lo que Alba le respondió “te puedo decir hasta hoy, ahora, que tenés los teléfonos intervenidos”.

“Cuando dije que yo no tenía esa plata y que me costaba creer lo que me decía, él me dijo ‘mira, vengo yo, porque soy el que puede entrar a la cárcel, pero Aliaga ya te dijo, o te advirtió que vos ibas a necesitar de su ayuda, y el Jefe no te va a dejar pasar una’”, añadió Aguilera ante la Justicia.

La causa a la que hicieron alusión tanto Aliaga como Alba fue la de narcotráfico que se desarrollaba con secreto de sumario y terminó luego con una condena de 12 años de cárcel sobre el líder de “La Banda del Expreso”.