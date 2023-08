Críticas a Orozco y Ortiz por su “luna de miel” en momentos de crisis

La serie de denuncias judiciales que se han estado sucediendo en Las Heras tuvo una pausa con un toque romántico. A los pocos minutos de haber cruzado el mediodía de este miércoles, Daniel Orozco, el actual Intendente de dicho municipio, y Janina Ortiz, la secretaria de gobierno, contrajeron matrimonio en el Registro Civil de Las Heras.

La ceremonia tuvo lugar en privado y ninguna figura del ámbito político estuvo presente, ni siquiera el amigo de Orozco, Omar de Marchi, con quien comparte la fórmula en la candidatura a la gobernación. De hecho, sólo el círculo cercano y familiar asistió: no fueron más de 20 personas.

No obstante, Janina Ortiz declaró que la ceremonia había sido previamente planificada y negó que haya sido una medida que tenga que ver con el escándalo judicial. Según ella, la decisión de casarse ya estaba en marcha desde hace meses. La secretaria de gobierno agregó: “Este paso nos fortalece aún más, y continuaremos avanzando juntos en la realización de nuestros planes. No me interesa la opinión de la oposición”.

El beso que selló su unión nupcial fue precedido por las palabras protocolares de la funcionaria del Registro Civil, quien dijo: “Es un placer para mí desearles toda la felicidad del mundo y, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio”. Luego de ello fue seguido un cálido aplauso por parte de los presentes.

Viaje a México

El matrimonio partirá esta misma noche rumbo a México; sin embargo, según cuenta la flamante pareja no trata estrictamente de una luna de miel, dado que el viaje ya estaba programado con anterioridad, en relación a asuntos oficiales del municipio de Las Heras. Pero sí se reservan una segunda luna de miel para diciembre.

Con respecto a la boda, Ortiz dijo: “Parece que el Universo conspiró a nuestro favor para que podamos coincidir el viaje con la ceremonia de matrimonio”.

La particularidad intrigante de este matrimonio exprés está en que hayan decidido llevar a cabo la ceremonia en momentos en los que ambos han sido objeto de denuncias por supuesto encubrimiento de abuso sexual. Y además, en que estamos a solo cuatro días de las elecciones PASO y el candidato a la vicegobernación, cuya fuerza no milita por ningún precandidato a Presidente, no hará uso de su derecho a votar.

Las repercusiones en la política

El primero en salir al cruce fue Lucas Ilardo, el candidato a vicegobernador por el frente Elegí. “Los privilegios y el descaro. Corrupción, muni paralizada, abusos, pero para el intend. de LH y candidato a Vice de De Marchi, D.Orozco, la vida es un cap. de intrusos del espectáculo. Municipales q cobran miseria mientras el Sr y Sra de viaje al Caribe anunciado x conferencia”, dijo en sus redes sociales.

Luego salió Hernán Quevedo, actual concejal del departamento, expresó: “Cinismo, falta de empatía y desconexión de la realidad. El intendente @mdanielorozco y la secretaria de gobierno Janina Ortiz de fiesta mientras en su gestión: IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN, ENCUBRIMIENTO EN ABUSO SEXUAL EMPLEADOS SIN COBRAR”, denunció por Twitter.

Ni Omar de Marchi ni ningún otro miembro de La Unión Mendocina ha manifestado su apoyo o desacuerdo con la reciente unión. De hecho, el único que ha mencionado algo sobre este evento fue el Intendente en Instagram: “Emocionado y agradecido. Hoy oficializamos nuestra unión con Janina. La familia y el amor: esenciales. Ojalá quieran compartir nuestra felicidad y reciban nuestros cariños las miles de personas que nos han augurado felicidad”.