Guillermo Francos criticó al Senado: “Es insólito que en cinco meses no hayan aprobado una ley al presidente”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó su descontento con el Congreso por no haber aprobado ni una sola ley solicitada por el presidente Javier Milei, después de cinco meses desde su presentación. Francos reclamó la aprobación de la Ley Bases para solucionar los problemas de recursos en las provincias y calificó la situación como “insólita”.

Francos manifestó su frustración respecto al futuro del nuevo proyecto del Poder Ejecutivo para desregular la economía. “Estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado. Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen”, afirmó en declaraciones a la radio Splendid 990.

El ministro resaltó la anomalía de que, tras cinco meses, el Congreso no haya aprobado una ley para el presidente Milei, algo que consideró sin precedentes en comparación con los presidentes anteriores. “Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente Milei. No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades”, enfatizó.

Francos también señaló que muchos gobiernos provinciales están a la espera de la sanción de la ley y criticó a los sectores opositores que buscan modificar la ley de manera que la consideró perjudicial. “Muchos gobiernos provinciales esperan la sanción de la ley”, dijo, cuestionando a los opositores dialoguistas que, según él, “quieren desguazar la ley” mediante modificaciones.

En sus declaraciones, Francos destacó el papel de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las negociaciones y se distanció de las críticas dentro del Gabinete dirigidas al jefe de ministros, Nicolás Posse.

En la misma línea, Manuel Adorni, portavoz presidencial, también se pronunció sobre la situación en la conferencia de prensa de esta mañana. Subrayó las diferencias de apoyo parlamentario que recibieron presidentes anteriores en comparación con las dificultades que enfrenta el gobierno de Milei para conseguir la aprobación de una ley.