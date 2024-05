Misiones: los efectivos que están en la protesta serán expulsados, advirtió el Gobierno

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, calificó como “inadmisible” la sublevación de policías en la provincia y advirtió que los efectivos que se sumen a las protestas serán expulsados de la fuerza.

En una entrevista con radio La Red, Pérez confirmó que los participantes de las protestas enfrentarán despidos como sanción. “Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”, afirmó el ministro.

Explicó que los policías ”no pueden utilizar bienes del Estado para protestar” y consideró que el reclamo del grupo de uniformados está “fuera de la ley”. “Cometieron un cúmulo de acciones como los 28 móviles policiales que fueron robados y están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad”, denunció. El funcionario destacó que “no toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro”.

Los policías que piden mejoras salariales rechazaron la oferta del Gobierno y crece la tensión. Foto Clarín

El conflicto con los empleados públicos en Misiones sigue escalando en las últimas horas, con tomas de edificios públicos como el Ministerio de Salud y la intensificación del reclamo salarial de docentes y policías.

Ramón Amarilla, vocero policial, acusó al gobierno provincial de mantener “una dictadura disfrazada de democracia” y exigió un aumento salarial del 100%. Aunque reconoció que están abiertos al diálogo, enfatizó que el gobierno debe hacer un esfuerzo significativo. “No pueden venir con un 15% (de incremento) y luego con un 20%. Es una falta de respeto. Le pedimos que se acerque a la canasta básica”, reclamó Amarilla.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

El ministro Pérez se mostró en desacuerdo con la solicitud de un incremento basado en la canasta básica, calificándolo como un “error conceptual”. Aseguró que el incremento salarial ofrecido “triplica el índice de la inflación” de los últimos meses, alcanzando un aumento acumulado superior al 70% para toda la administración pública. Pérez también señaló que Misiones dejó de percibir 20.000 millones de pesos del Estado nacional, lo que afecta las finanzas provinciales.

“Entendemos la situación y hay que tener empatía. Lo que puede hacer el gobierno de Misiones es generar los aumentos que impacten en el bolsillo, pero haciendo una administración responsable. No es la panacea, pero la situación económica del país llevó a una pérdida del salario a todos los asalariados. Esa es la realidad”, dijo el ministro.

Los manifestantes de la Policía de Misiones pidieron una amnistía generalizada para evitar sanciones legales o administrativas contra los participantes de la protesta y propusieron la creación de una mesa de diálogo policial, similar a una paritaria entre la fuerza y las autoridades.