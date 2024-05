Caso Bento: Aliaga “le iba a dar por escrito lo que tenía que declarar” a un imputado para salir de la cárcel

Este miércoles se puso en marcha una nueva tanda de audiencias en el megajuicio que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento, sindicado como líder de una red de coimas que operaba sobre detenidos por contrabando o narcotráfico.

Abrió la jornada el testigo Marcelo Golbano, un amigo del contrabandista José Rodríguez Núñez, quién declaró en el debate haber rechazado distintos ofrecimientos de tratos espurios perpetrados entre los años 2018 y 2020 por el presunto mano derecha de Bento, Diego Aliaga, y los abogados Luciano Ortego y Francisco “Chato” Álvarez.

Golbano contó que es amigo de Rodríguez Núñez desde “toda la vida” y afirmó que se reunió con Aliaga en un café cercano a Tribunales Federales, para “escuchar” cómo este “podía ayudarlo a salir en libertad”. Lo hizo junto a “Tito”, el hermano del condenado por contrabando.

“Aliaga me contactó en un café. Se acercó a mí y me preguntó si era amigo de José. Me dijo que él podía ayudarlo a salir en libertad”, dijo el testigo ante la fiscal María Gloria André. El sujeto desconoció como hizo Aliaga para ubicarlo, pero supuso que fue por haberlo visto anteriormente con el hermano de Rodríguez y la esposa.

Marcelo Golbano, testigo. Foto: captura

“Me dijo que en realidad quería hablar con su esposa o con su hermano. Yo creo que sabía que era su amigo porque estaba todo el día con el hermano y su esposa. Aliaga los conocía del café de Pedro Molina y España”, contó.

Entonces señaló que pactaron una reunión y como la esposa no quería participar, asistió él. “Fui yo con Tito Rodríguez, el hermano de José. La reunión fue en un café de calle 9 de julio. Estuvimos los tres, se dio a las semanas de cuándo estuvo detenido José en la U 32″, detalló. Rodríguez Núñez fue detenido en julio del 2018 y permaneció alojado en las celdas de esa unidad hasta que fue traslado al complejo federal penitenciario en Cacheuta.

El testigo comentó también que “el doctor Sánchez”, abogado de Rodríguez Núñez, estuvo al tanto de la reunión. “A él le contamos que nos íbamos a reunir con Diego Aliaga. Le dijimos que íbamos a escuchar si era verdad que lo iba a sacar de la U 32″, soltó.

La fiscal André le preguntó “¿qué les dijo Aliaga en esa reunión?” y Golbano aseguró: “Él dijo que lo podía sacar y que le iba a dar lo que tenía que declarar anotado, que se lo estudiara. Y nada más”.

El testigo también contó que Aliaga les pidió que “tenía que cambiar el abogado” para concretar la libertad del condenado, pero “no dijo por qué abogado”. Cabe resaltar que, según la Fiscalía, una de las maniobras que realizaba la banda para concretar los arreglos espurios era cambiar los representantes legales de los detenidos por alguno de los abogados que la integraban.

“¿Cómo sigue la conversación, eso tenía algún precio?”, repreguntó la fiscal y Golbano afirmó: “Sí, que le iba a dar el precio al hermano de José”. El testigo afirmó que Aliaga no dio números en ese momento para un supuesto trato, pero que les aclaró a él y a Tito Rodríguez que “se pagaba cuando José estuviese en su casa”.

El testigo nunca mencionó al exjuez Bento en su declaración, como lo han hecho otros, cuando se le consultó cómo Aliaga los trataba de convencer de gestionar la libertad del detenido a cambio del pago.

Solo dijo que el hermano de Rodríguez después le contó a él, que el pago solicitado eran “150 mil dólares” y aseguró que “no se pagó”. “Creo que fue porque no se pusieron de acuerdo, no querían cambiar al doctor Sánchez”, agregó.

La misteriosa casa de San José

El testigo aportó una información que no había sido revelada hasta el momento. Contó que la familia Rodríguez Núñez le pidió que le “mostrara” a Aliaga una casa en San José, Guaymallén, en medio de esas tratativas que supuestamente no se concretaron.

“Después tuve que ir a mostrar una propiedad en Guaymallén, porque no podía ir ni la esposa de José, ni el hermano. En la calle Damian Hudson de San José. Es una casa que estaba desocupada”, declaró Golbano.

El testigo dijo que la esposa de Rodríguez le pidió que fuera él particularmente a hacerlo, porque vive a unos 300 metros del lugar. Pero dijo que no ingresaron y tampoco cruzaron muchas palabras: “La miró y chau, gracias”.

Al contar sobre esa propiedad, la Fiscalía propuso utilizar la plataforma Google Earth para ubicar el domicilio exacto y la defensa de Bento intervino con otro pedido al tribunal. Directamente el abogado Felipe Salvarezza le mostró desde su computadora la foto de dos casas juntas.

La fiscal André salió al cruce, diciendo que se estaba introduciendo información y no era correspondiente. “Creo que se dio una confusión, no estoy introduciendo ninguna información. Pedí que describiera como es la casa y quise exhibir la casa de Enzo Diego Stuto, de la cual ya se ha hablado anteriormente”, señaló Salvarezza. Es que las descripciones de Golbano, coincidían con la zona dónde vivía ese testigo clave en la causa.

Stuto es un personaje polémico. Se trata de un informante policial, condenado por estafas en el orden provincial, que en esta megacausa aportó pruebas contra la banda. Particularmente sobre el abogado Jaime Alba, a quién lo grabó en charlas privadas y lo complicó judicialmente. Incluso aportó filmaciones de cámaras de seguridad desde la entrada de su antigua casa, para ratificar los encuentros.

Con el frente de esa vivienda como elemento en el debate, la defensa quiso confirmar si se trataba del mismo domicilio del que hablaba Golbano. La jueza Gretel Diamante le preguntó a Salvarezza “¿cuál es la pertinencia de exhibir y continuar con esto?” y el abogado respondió: “Justamente es un tema que vamos a explotar en el alegato. La pertinencia es determinar si la casa que fue a ver Aliaga, la adquirió Stuto o por qué vivió él ahí”.

Finalmente, la jueza accedió al pedido de la fiscalía para utilizar Google Earth y repasaron visualmente sobre calle Hudson, cuál era el domicilio particularmente. Después de que lo ubicaron, los abogados defensores sonrieron y le preguntaron a Golbano si tenía conocimiento de que haya sido vendida, a lo cual el testigo dijo no saber. También descartó tener conocimiento si está habitada actualmente.

No se reveló oralmente si la casa que señaló el testigo fue la indicada como propiedad de Stuto y la Fiscalía solicitó a Secretaría del TOF N° 2 confirmar la numeración del domicilio.

Fuentes del juicio indicaron extraoficialmente a este medio que se trata de la misma casa y de esta manera, la defensa de Bento se encontró con un dato importante que utilizará a su favor, para desacreditar las pruebas de Stuto. El exjuez ampliará su indagatoria el próximo viernes 24 de mayo, después de que desfilen una serie de testigos propuestos por sus abogados.