Asumió Lo Presti en Las Heras: críticas a la gestión de Orozco y presencia de Cornejo en el acto

La plaza Marcos Burgos en Las Heras fue el escenario elegido para la asunción de Francisco Lo Presti. Si bien el domingo tomó el cargo frente a la escribana municipal, este lunes juró frente a vecinos, vecinas y dirigentes radicales.

El gobernador Alfredo Cornejo no quiso perderse el momento y estuvo sentado en primera fila. También ex gobernador y senador nacional Rodolfo Suárez, diputados, senadores y varios intendentes. No apareció Daniel Orozco ni Janina Ortiz. Fuertes críticas del flamante comunal al médico y a la gestión, de la que fue parte hasta abril y subió la tensión política en la populosa comuna. Sí estuvo Martín Bustos, el derrotado candidato a intendente y ex Secretario de Obras Públicas.

La novela lasherina que empezó hace varios meses cuando Daniel Orozco saltó de Cambia Mendoza a La Unión Mendocina finalizó ayer, al menos una temporada. Terminado el mandato luego de la derrota electoral, el médico radical se fue por la puerta de atrás en medio de causas judiciales por corrupción.

Con la plaza colmada, entre autoridades, militantes y vecinos, Lo Presti comenzó su primer discurso como intendente agradeciendo a todos aquellos que lo acompañaron durante el arduo camino de llegar a la intendencia.

Más adelante, hizo hincapié en el cuadragésimo aniversario de la recuperación de la democracia para destacar que “es imprescindible en la vida en sociedad porque concilia el bienestar individual con el bienestar general, el deber individual con el deber colectivo, la educación con un proyecto de convivencia superior”.

Además, el intendente resaltó la importancia del “trabajo colectivo” para devolverle a los vecinos la institucionalidad que ha sido resquebrajada por la anterior gestión, permitiendo poner en valor el patrimonio y riqueza del departamento.

Francisco Lo Presti juró como intendente de Las Heras. Foto: Prensa Las Heras

“Recuperaremos la calle con servicio, con mayor obra pública, con atención que le permita al vecino encontrar una institución amigable y se logra con liderazgo político que voy a llevar adelante con convicción, que lo voy a ejercer de forma plena, porque Las Heras no resiste una frustración más y ningún vecino del departamento de Las Heras va a resistir una frustración y me voy a encargar de que esto no vuelva a suceder en el departamento de Las Heras. Hoy marcamos un nunca más para las frustraciones que hemos venido consiguiendo”.

En su discurso, el intendente recordó el 7 de junio del corriente año, día en que él y su equipo firmaron un acta de compromiso denominada “Ejercito de Los Andes”. En esta, se comprometieron a asumir ciertas responsabilidades de gestión que Lo Presti aseguró que se van a cumplir.

Entre ellas, está la reducción del staff de funcionarios municipales, con el objetivo de comenzaron con uno de los principios de esta gestión, austeridad y compromiso. A su vez, recordó la importancia del desarrollo y atracción de inversores privados en el Parque Industrial del departamento, para generar empleos genuinos y encender la matriz productiva del departamento.

Tuvo un gesto de agradecimiento para con concejales opositores sobre el presupuesto que “marca una real situación del departamento, generándome herramientas para poder generar las transformaciones necesarias. Existe un déficit fiscal del 30% en el que se encuentra en el municipio, sino también que reconoce que hay acciones que se han llevado adelante durante el último periodo que no se ajustan a la ley de responsabilidad fiscal sobre el manejo de personal”.

Por último, añadió que es fundamental darle un nuevo rumbo institucional al departamento, asegurando que “mi propósito y visión es transformar la matriz de la gestión municipal, para que nos lleve a una senda sostenida en el tiempo, y que esto permita ser la base de los futuros cambios que vendrán”.

El auto reconocimiento

Francisco Lo Presti pidió permiso para los últimos párrafos que apuntaron a su persona. “Quiero hacer un reconocimiento a una persona que más allá de las adversidades y de días duros se levantaba por la mañana, se ponía la camisa y salía a trabajar por un lugar mejor para vivir, que nunca se permitió un ‘no’ como respuesta, que en las tradiciones aprendió que no hay nada más importante que te fortalezca de esa manera, que siempre peleó por sus sueños, que con franqueza, que con franqueza por más dura que sea la verdad, nunca hay que callarla”, dijo.

Francisco Lo Presti juró como intendente de Las Heras. Foto: Prensa Las Heras

El intendente hizo referencia que a esa persona “la vida le enseñó que nadie se arrepiente de ser valiente, que Dios le dio la oportunidad de no claudicar ante un mero tropezón. En la búsqueda de su objetivo, donde la decencia, el respeto y el esfuerzo son innegociables, a ese niño que siempre soñó ser intendente, le doy gracias”.

“Hoy, a los 37 años, llegó tu momento, cumpliste tu sueño personal. Pero te cabe la responsabilidad de que cada lasherina y cada lasherino también lo pueda hacer, porque los sueños están para cumplirse. Damas y caballeros, vecinos y vecinas de Las Heras, llegó la hora, vamos a cambiar Las Heras. Muchísimas gracias”, cerró el reconocimiento hacia él mismo.

La novela que arranca de nuevo

Todo cambió en abril, al filo del cierre de listas cuando una foto cerca de la medianoche mostraba a Daniel Orozco dándose la mano con Omar De Marchi quien lo anunciaba como flamante incorporación de La Unión Mendocina (LUM). El lujanino ya tenía el cuero curtido porque al romper Cambia Mendoza sufrió la intervención del Pro y el selló se quedó junto a la UCR en el frente oficialista Cambia Mendoza, además del escarnio en las redes sociales.

Ambos encararon la campaña pero no salió como esperaban. Un amplio abanico de denuncias avanzaron en el Ministerio Público Fiscal que ya imputó a Orozco por fraude a la administración pública. En Luján se mantuvo el equipo de LUM, pero no hubo vicegobernación ni delfín en Las Heras: Martín Bustos cayó a manos de Francisco Lo Presti y desde fines de setiembre, la transición fue muy ríspida.

El proceso terminó el domingo cuando a Orozco se le venció el mandato y el nuevo intendente se presentó en el edificio municipal para firmar aceptando la posesión del cargo. Nadie esperaba que este lunes estuviera Orozco, quien se ha borrado los últimos días. Ni siquiera fue a la jura de su esposa, Janina Ortiz cuando asumió como diputada provincial. La ex Secretaria de Gobierno de la comuna tambalea en la banca porque la justicia ha pedido su desafuero y en la Cámara de Diputados aceleran el debate en las comisiones.

Ortiz está citada para hoy en la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) pero no hay certezas de que se vaya a votar el despacho mañana. Si la intención es tratarlo antes de fin de año, quedan tres sesiones desde este miércoles.