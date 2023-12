Hoy asumen los intendentes de Las Heras, Santa Rosa y Junín

El foco del día se centra en Las Heras, donde Francisco “Pancho” Lopresti finalmente asumirá como intendente, relevando al imputado Daniel Orozco, quien lideró la municipalidad durante ocho años desde 2015. El capítulo que concluye hoy tuvo sus momentos destacados; en 2015, Orozco ganó la contienda contra el peronista Carlos Ciurca, situándose al frente de una de las dependencias municipales más relevantes de la provincia.

Lopresti llegó a ser jefe municipal tras ganarle la pulseada en las elecciones generales a Martín Bustos, el hombre de confianza de Orozco o mejor dicho ex, porque tras muchas idas y vueltas, la relación tuvo su fin hace unos días con el “portazo” que pegó el ex candidato a Intendente cuando, acusaciones mediante, abandonó el espacio de La Unión Mendocina que formó Orozco y Omar de Marchi.

El nuevo Intendente de Las Heras, tiene muchos desafíos de cara a la conducción. Por un lado, estará al frente de una municipalidad que está en el punto de mira de la justicia. Por otro lado, deberá implementar un plan de austeridad para reducir la plantilla de personal, la más grande de Mendoza, con 180 empleados.

“Quiero ser el intendente de un departamento donde prime el orden, el desarrollo y con ello una mejor calidad de vida para los vecinos de Las Heras. Me he preparado durante años para esta oportunidad, lo he mostrado con hechos, capacidad de gestión”, dijo en su ocasión el intendente electo.

Orozco no se hará presente para realizar la ceremonia protocolar de traspaso de mando, a cargo de este hito estará el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Juárez, se se realizará en la Plaza Marcos Burgos a las 19.

En los otros dos departamentos donde se llevará a cabo la inauguración de una “nueva” gestión municipal será en Junín, donde Mario Abed volverá a la conducción de la comuna que condujo entre 2003 y 2019, año en el que llegó a la vicegobernación; la asunción será a las 20.30.

En Santa Rosa, donde María Flor Destéfanis iniciará su segundo mandato como Intendenta (a las 19). Además, su esposo, Diego Foco, asumirá como concejal.