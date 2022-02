Aníbal Fernández tildó de “inútil” a Vidal y se expresó en contra de legalizar la cocaína

En medio de la preocupación por la droga adulterada en Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se expresó este jueves en contra de la legalización de la cocaína y le contestó a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien había criticado la política antinarcóticos del gobierno actual.

En una rueda de prensa organizada al ingresar al ministerio, Fernández expresó su preocupación por la posibilidad de que la droga estirada con una sustancia de altísima toxicidad que se vendió en el Gran Buenos Aires haya llegado a otros distritos del país.

La investigación sobre ese hecho que ya se cobró la vida de al menos 20 personas la está conduciendo la Justicia de la provincia de Buenos Aires, junto con el ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni, y Nación solo presta colaboración.

Ayer, Vidal dijo que lo ocurrido con la droga envenenada “es el resultado de un Estado ausente, que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos”. Y agregó: “Tenemos que entender que cuando no combatimos a los narcos dejamos que la droga se lleve a nuestros hijos”.

Este jueves, Fernández fue consultado sobre esos dichos de Vidal. “No existe el Estado ausente. Después que ella pasó por la provincia de Buenos Aires, semejante inútil, ya no queda casi Estado después de lo que dejó ella”, respondió.

Y agregó: “Estamos ante una situación que quisimos abordarla rápidamente y yo acepté el convite de Sergio (Berni) porque me parecía que era correcto hacerlo”.

Vidal había cuestionado la política del gobierno actual respecto al narcotráfico (Télam)

Tras ello, añadió: “Yo creo que hay que inmiscuirse y contarle a aquellos que circunstancialmente tomen alguna sustancia que la situación es muy incómoda y muy mala en estas 48 horas”.

Al ser consultado sobre el poder del narcotráfico, definió: “Estamos en presencia de algo que tiene una suficiente cantidad de dinero para corromper. Corrompe todo tipo de periodistas, políticos, curas, militares. Corrompe a cualquiera”.

“Me decían ayer que la mejor forma es liberalizarlo. No pienso eso. En el caso de la marihuana sí lo sentía de esa manera porque me parecía que es una cosa mucho más ordenada. Pero con esto no”, expresó.