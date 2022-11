Aliados de Cambia Mendoza presionan a la UCR con la conformación de una “mesa directiva”

Luego de las críticas que realizaron dirigentes del Pro y Unión Popular contra el radicalismo, en reclamo por mayor participación dentro de la gestión del gobierno de Rodolfo Suárez, se sumó el Partido Demócrata Progresista (PD), quien solicitó esta semana al presidente de la Unión Cívica Radical, Tadeo García Zalazar, que se conforme nuevamente la mesa directiva “de modo urgente”. El motivo del pedido es para “comenzar a diagramar el calendario electoral” como también, el reglamento que se utilizara para las PASO dentro del Frente.

Desde el Partido Demócrata Progresista destacaron que este pedido ya fue formulado en el mes de julio pasado “sin contar con una respuesta favorable”.

En la carta se enfatiza la “gravedad institucional” que está viviendo la Argentina y por lo cual, puede perjudicar a la Provincia. Además, la agrupación política pone énfasis en la necesidad de retomar las negociaciones electorales con miras al 2023.

Al respecto, el presidente del partido Diego Arenas manifestó: “La idea es replicar lo que hizo Juntos por el Cambio nivel nacional y volver a conformar una mesa de diálogo fluido. Observando que varios partidos del Frente se están descontentos por no sentirse escuchados, pues vemos la necesidad de solicitar al presidente de los Radicales que nos cite y nos pongamos a trabajar para el año próximo”.

“Desde el PDP estamos convencidos que en el 2023 volverá a ser gobierno en la Provincia este espacio político, ya que se viene de dos gestiones exitosos. Lo que queremos hacer ahora es discutir cueles son los planes para la próxima gestión y por supuesto, saber de primera mano cual será el calendario electoral como también, como se resolverá la interna dentro de Cambia Mendoza”, concluyo Arenas.

CARTA COMPLETA DEL PDP

Mendoza, 14 de noviembre de 2022.-

Señor

Presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza

Lic. TADEO GARCIA ZALAZAR

Presente

Estimado Tadeo:

Ayer en el Diario Los Andes se publica una nota en la cual algunos de los partidos que integran el Frente Cambia Mendoza, realizan reclamos a la UCR atento la no realización de reuniones de la Mesa Provincial del Frente, a los efectos de discutir no sólo temas de gestión del gobierno provincial, sino también temas vinculados a la situación política de la provincia en relación al año electoral que se avecina.

El 28 de julio ppdo., en la reunión que mantuvimos con Uds. en el Municipio, donde fui acompañado por representantes del PDP Mendoza, Josefina Canale, Richard Battagión y Oscar Sagás, les realizamos un planteo similar al que ahora realizan otros partidos integrantes del Frente, en relación a la necesidad de convocar a reuniones periódicas de su Mesa Directiva.

En aquella reunión señalamos la necesidad de conversar sobre la situación política que se vivía en la República y las posibles consecuencias económicas, políticas y sociales que se podrían producir también en la Provincia. Además entendíamos que dado los tiempos electorales de la provincia y la nación, debíamos incorporar en el temario de tratamiento de la Mesa Directiva, aspectos atinentes al funcionamiento interno del Frente.

Como podemos apreciar, la situación sigue siendo la misma agravada por el tiempo transcurrido. El Gobierno Nacional no acierta en solucionar la terrible inflación que se mantiene en el orden del 6/7 % mensual, limitándose a “extender la mecha” como se ha dado en decir, buscando tiempo hasta las elecciones del año entrante. La implementación de casi ya 50 tipos de dólar, no sólo no aporta soluciones, sino que distorsiona todo el sistema económico del país, y lo que es más grave, deja al arbitrio del funcionario de turno, las concesiones para algunos frente a otros, y estamos convencidos que traerá serias consecuencias a las economías regionales, y en especial a Mendoza.

Creemos que el Frente Cambia Mendoza, va a recibir nuevamente la confianza de la ciudadanía de Mendoza, y que vamos a ganar la elección, colocando un nuevo gobernador en el sillón de San Martín. Pero también creemos que el Frente debe estar a la altura de las circunstancias aportando soluciones a este futuro incierto que embarga a los mendocinos, y estamos también convencidos, que esas soluciones deben y pueden surgir del diálogo y discusión de todas las partes en el marco del funcionamiento de sus instituciones.

Por todo ello, es que reiteramos la necesidad de que se convoque y reúna la Mesa Directiva del Frente Cambia Mendoza, incluyendo en su temario no sólo la situación política-económica-social de la República y de Mendoza, sino también la discusión de los términos del Reglamento Electoral, el Calendario Electoral, y la integración de la Comisión Electoral a utilizar en la PASO provincial 2023, temas muy importantes para su organización interna que coadyuvarán a la buena relación de los Partidos que lo integran.

Con el afecto de siempre

Diego Arenas