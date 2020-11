La salida del Partido Demócrata del frente Cambia Mendoza provocó reacciones dentro del seno de la alianza oficialista. Por parte del radicalismo minimizaron el impacto, pero aliados como el Pro sostienen que hay que “evaluar las justificaciones” que llevaron a la drástica decisión, y de hecho, aseguraron que “hay que hacer gestiones para que el PD vuelva”.

Es que pese al portazo que pegó el PD, el frente oficialista sigue teniendo un alto número de “gansos” dentro de su composición, con actuales miembros del partido y varios que supieron militar en sus filas y hoy participan de otros espacios partidarios.

En lo que respecta al PD oficial, está claro que una de sus dos espadas en la Cámara de Diputados, Mercedes Llano, que responde a las autoridades del partido, ya no participará del Frente. Aunque hay que decir que desde que asumió en diciembre de 2019, la legisladora muchas veces votó en contra o se abstuvo de iniciativas del oficialismo.

Por otro lado, Guillermo Mosso, el otro legislador demócrata, seguirá en el interbloque oficialista que conduce el radical Jorge López.

Los ex PD

Pero debido a la sangría de dirigentes que ha tenido el PD en los últimos años, hay muchos otros “gansos” que ya no militan en el partido y que siguen integrando Cambia Mendoza. Uno de ellos es el actual titular del Pro, Omar De Marchi, quien lejos de minimizar la salida de sus ex correligionarios, le dijo a Los Andes que “hay que iniciar gestiones para que el PD vuelva”,

Para el diputado nacional, el Gobierno “debe prestar atención cuando un socio importante decide tomar otro camino” y también destacó que hay que “extremar los cuidados puertas adentro del Frente para que esto no suceda”.

“Si el PD sostiene que no ha tenido participación hay que creerle y ver cómo se corrige. Si no, nos quedamos en la discusión de quién tiene la razón”, acotó. Igualmente, destacó que el Pro tiene una “buena relación con el gobernador” Suárez, pero dejó en claro que “quien gobierna es el radicalismo, no creo en los gobiernos compartidos".

En el Pro hay otro legislador provincial, el diputado Álvaro Martínez, que también puede considerarse de origen “ganso” porque antes de sumarse a las filas macristas pasó por el PD.

En tanto, otro ex demócrata que por ahora continúa en Cambia Mendoza, el massista Jorge Difonso (hoy parte del Frente Renovador-Unión Popular), lamentó la decisión que tomaron las autoridades del PD al manifestar que “no es menor lo que sucedió este fin de semana”.

Pero además, aseguró que “su partida de Cambia Mendoza asegura que existirá una tercera fuerza política”, ubicando al PD por encima de Protectora, que también transita una ruptura entre sus líderes, José Luis Ramón y Mario Vadillo.

Junto a Difonso en la Legislatura hay otro “ganso” ex PD, el diputado José María Videla, quien llegó a la banca de la mano del recientemente fallecido sindicalista Guillermo Pereyra.

Por último, a la lista de demócratas que abandonaron el partido y que hoy son parte del frente oficialista hay que sumar a la diputada Josefina Canale, que fue parte de una escisión en 2019 junto a dirigentes como Richard Battagion y Diego Arenas, con quienes formó el Partido Demócrata Progresista.