Alberto Fernández tomó juramento a Taiana y Zabaleta como nuevos ministros

El Presidente Alberto Fernández tomó esta tarde juramento a los nuevos ministros Jorge Taiana y Juan Zabaleta, quienes asumieron al frente de las carteras de Defensa y Desarrollo Social. Los nuevos funcionarios remplazan a Agustín Rossi y Daniel Arroyo, quienes pasan ahora al plano partidario, al ser precandidatos del Frente de Todos en las próximas PASO.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, de la que también participaron Rossi y Arroyo.

Antes de tomar juramento a los nuevos ministro, Alberto Fernández dijo unas palabras sobre el recambio ministerial. “Quiero despedir a dos colaboradores importantes. Daniel Arroyo trabajó en un tiempo muy difícil para la Argentina. Solo gratitud tengo. En segundo lugar quiero despedir a Agustín Rossi, una persona muy importante, no solo en Defensa, sino a la hora de tomar decisiones. Tiene una capacidad de lectura de la realidad que valoro mucho. Tuvo el honor de traerlo al Frente para la Victoria, con Néstor. Nuestra amistad no se quebró y no se va a quebrar”, dijo el Presidente.

“Voy a recibir a dos compañeros que tienen mucho mérito. Con Juanchi (Zabaleta) trabajamos en una situación muy compleja, él como intendente (de Hurlingham). No solo ganó mi afecto, sino mi respeto. Cuando Daniel me expresó su decisión de integrar las listas, no dudé con llamarlo a Juanchi”, dijo Fernández.

“Con Jorge hemos sido ministros juntos. A esa altura juega en otra liga, tiene una enorme calidad para entender los problemas de Estado, Es una alegría reencontrarnos en el gobierno”, expresó el Presidente sobre Taiana.

Taiana fue canciller en parte del gobierno de Néstor Kirchner, cargo que ocupó hasta junio de 2010, cuando renunció ante una controversia con la entonces presidenta, Cristina Fernández. La relación política se recompuso en 2017, cuando ambos fueron candidatos a senadores por Unidad Ciudadana. Taiana dejó la banca en el Senado nacional que ocupaba tras la designación de Cristina Fernández como vicepresidenta, en diciembre d 2019.

Rossi se despidió del Ejecutivo con un mensaje en las redes sociales. “Con las mismas ideas, convicciones y sueños de siempre, desde el lugar en el que me toque estar, seguiré acompañando las políticas del gobierno de Alberto y Cristina”, publicó en Twitter. Rossi acompañó a Taiana en el ingreso a la Casa Rosa, en un mensaje de continuidad política en la cartera de Defensa.

El exministro saliente también difundió una carta enviada al Presidente. Allí rescata “tres hitos” en su paso por Defensa: la regularización de los haberes del personal militar, la creación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) para el reequipamiento militar y la participación de las Fuerzas Armadas en la emergencia sanitaria.

“El rol que se ha construido de estas Fuerzas Armadas solidarias, integradas a la sociedad, consustanciadas con la democracia y el respeto a los derechos humanos, es un rol que no deben dejar atrás”, dijo Rossi, quien termina la carta agradeciendo a Fernández por “la oportunidad y la confianza” de haberlo designado ministro en diciembre de 2019.

Daniel Arroyo dijo sentir orgullo por el “gran servicio de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores” del ministerio “por poner día a día el cuerpo, el corazón y la inteligencia”. También expresó su agradecimiento al Presidente y a la vicepresidenta, a Santiago Cafiero y a los gobernadores e intendentes de todo el país.

“Las intendencias cumplen un rol fundamental para que las políticas públicas lleguen a cada familia. Por eso destaco la experiencia y el compromiso de Juanchi Zabaleta para asumir como nuevo ministro de Desarrollo Social”, escribió Arroyo en Twitter.