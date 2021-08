Expectativa: quiénes podrán usar el paso Cristo Redentor desde comienzos del mes que viene

El Gobierno Nacional realiza los preparativos para que en menos de un mes extranjeros puedan visitar el país. La fecha tentativa es del 6 de septiembre y Mendoza aparece como una de las jurisdicciones que aguarda para recibir a los vecinos del país de Chile, en principio a través de vía terrestre, como el paso internacional Cristo Redentor.

Según sostuvo Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones en Mendoza, se están proyectando aperturas a partir del mes que viene con experiencias piloto en materia turística con Chile y Uruguay, dos países con un buen porcentaje de su población vacunada.

Si bien todo esto está sujeto a la situación sanitaria y el avance de la variante delta, para el funcionario nacional “brinda un horizonte optimista”, y declaró que la provincia, que debe presentar el protocolo para recibir extranjeros, podría pensar en la llegada de chilenos a través del paso Cristo Redentor con un esquema de vacunación completo, más un testeo PCR negativo en las últimas 72 horas.

“Las provincias son las que deben solicitar la apertura de la frontera terrestre para la experiencia piloto. También está la posibilidad de que el aeropuerto (Francisco Gabrielli) sea corredor seguro para el regreso de los argentinos, además de Ezeiza. Para eso se debe garantizar el seguimiento y el protocolo sanitario para que pueda darse”, marcó Serrano.

No obstante, recalcó que se trata de ingreso de extranjeros a Argentina y no de la posibilidad de que mendocinos puedan viajar al vecino país: “Lo que plantea la decisión administrativa es para el ingreso de extranjeros. Todo lo que tiene que ver con el egreso de los argentinos hacia Chile, lo tiene que definir el gobierno de Chile. Todavía no hay información clara al respecto”, acotó.

Además dejó en claro que más allá de que es necesario empezar a pensar en la apertura de la actividad turística, “hay que garantizar que la actividad y que el seguimiento epidemiológico sea efectivo”, y destacó que Mendoza “ha dado muestras positivas con control y compromiso en el seguimiento de los argentinos que volvieron al país”.

Por último, sostuvo que están llegando por semana unos 150 argentinos a Mendoza, lo que corresponde “un 2 o 3% de todos los que llegan al país”.

Recordemos que ayer Florencia Carignano, titular de Migraciones, daba estas noticias de aperturismo al indicar que, “si nos siguen acompañando los números, el cupo de regreso de argentinos al país se pasará a 2300 -actualmente está en 1700-, condicionado a que se puedan abrir otros aeropuertos internacionales en el país”.

Y también marcó: “Los turistas que puedan ingresar a través de esa prueba piloto al país tendrían que tener esas dos dosis. Estamos pensando que si las provincias que lindan con Chile o Uruguay quieren habilitar los pasos terrestres para que puedan hacer turismo en auto tienen que también habilitar corredores seguros. Estamos pensando en habilitar algunos pasos terrestres siempre y cuando las provincias emplacen un laboratorio con los protocolos necesarios”, finalizó.