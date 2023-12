Alberto Fernández: “Tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza”

Alberto Fernández se despidió este miércoles y de los trabajadores de Casa Rosada y admitió su “enorme pesar” por no haber podido “resolver el problema de la pobreza”.

El mandatario realizó un balance de su gestión. “Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales, aunque tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza”, expresó.

Hoy fue el último día en Casa Rosada debido a que el jueves viajará a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro y el viernes es feriado por el día de la asunción de la Virgen, informó la agencia de Noticias Argentinas.

Inmediatamente y de cara a los trabajadores de UPCN nucleados en uno de los balcones detrás de una bandera, resaltó: “Pero los compañeros de ATE y UPCN saben que hemos mantenido abierta la paritaria para corregir los salarios de los que menos tienen”.

“No quería irme sin dar las gracias a todos. Fueron cuatro años muy difíciles, tanto que mucho tiempo no pudimos compartirlo en los pasillos porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia, pero en todo momento estuvieron, trabajaron, hicieron lo que debemos hacer por este país que es ponerlo de pie”, inició.

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar, con la tranquilidad de que estamos dejando un país funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que el año siguiente debe pagar 19 mil millones y al otro 18 mil como el que me tocó a mí”, dijo en relación a Milei.

“No tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa más baja en muchos años; el que me sucede va a recibir 7 mil obras públicas nuevas, va a ver que hay 140 mil familias que no tienen problemas de viviendas porque el Estado se los dio, que hay 95 mil obras en proceso de construcción, y va a encontrar universidades en marcha y mejoradas”, resaltó.

“Una salud pública que encontré cerrada y diezmada con el sarampión dando vuelta, la encontrará funcionando a pleno; un satélite más en órbita; el que me sucede encontrará que si el Covid vuelve a aparecer ya no va a tener que correr para ver quién le vende la vacuna porque se la hicieron los científicos argentinos”, agregó.

Con una copa de Sidra del Valle en mano, expresó: “Me voy por la misma puerta en la que entré, con el mismo auto con el que entré, y me voy a la misma casa de dónde salí”.

Seguí leyendo