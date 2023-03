Alberto Fernández: “Si Messi se quiere sacar una foto con Macri, problema de Messi”

Después de la foto de Mauricio Macri con los campeones Lionel Messi y “Dibu” Martínez en la gala de los premios The Best, el presidente Alberto Fernández salió al cruce y no ocultó su molestia por la postal que tanto se viralizó en las redes sociales.

En una entrevista con C5N emitida el viernes por la noche, el jefe de Estado fue consulado sobre si le cayó mal la imagen del dirigente del PRO con los jugadores de la Selección Argentina.

“La verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría. Si Messi se quiere sacar una foto con Macri, problema de Messi”, lanzó.

Macri con Lionel, Antonela, el "Dibu" y Mandinha tras la ceremonia de los premios The Best. (Foto / Twitter)

En la última semana, además, Messi fue noticia por el ataque a tiros que sufrió el supermercado “Único”, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo y ubicado en Rosario, donde la violencia aumentó en los últimos meses. Además, al futbolista del PSG le dejaron un mensaje mafioso, con amplia repercusión en los medios del mundo.

Al igual que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alberto admitió que “en Santa Fe el crimen organizado se ha instalado”.

”En ningún lugar de Argentina tiene la dimensión que tiene en Rosario”, señaló. De todos modos, el Presidente puso en duda que el narcotráfico esté involucrado en el ataque al supermercado de la familia de Messi.

”No sé cuánto esté involucrado el narcotráfico y qué existe detrás de esto”, dijo en la entrevista televisiva.

El mandatario también explicó que se estudia que el Ejército trabaje en los barrios más pobres de Rosario para dificultar que sus habitantes sean captados como soldados del narcotráfico. “Sin armas, bajo el control de gendarmería”, aclaró.

Messi regresa a su Rosario natal a pasar las fiestas navideñas todos los años y volverá a Argentina próximamente para los amistosos que jugará la Albiceleste el 23 y 28 de marzo en Buenos Aires y en Santiago del Estero.