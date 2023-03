Aníbal Fernández admitió que “los narcos han ganado” tras el ataque al supermercado de los Roccuzzo

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reconoció este jueves que “los narcos han ganado” al referirse al ataque a tiros al supermercado de Rosario propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje mafioso dirigido a Lionel Messi.

“Si yo le digo que hace 20 años están en esta situación, es que (los narcos) han ganado, pero hay que revertirlo”, admitió el funcionario de Alberto Fernández en una conferencia de prensa.

Así quedó el supermercado "Único" en Rosario, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo. Fue baleado 14 veces. Además, los delincuentes dejaron un mensaje mafioso para Lionel Messi. (Foto: Clarín)

Después del reclamo que hizo el intendente rosarino Pablo Javkin al Gobierno nacional, Aníbal salió al cruce y dijo que el episodio violento de hoy fue “un hecho policial típico” de los que se registran en esa región hace dos décadas”. Aseguró que el Gobierno nacional está trabajando con todas sus fuerzas para modificar un escenario demasiado complejo: “Esto tardó 20 años en instalarse, no se va a desinstalar en 20 minutos...”.

Pablo Javkin fue al súper baleado de los Roccuzzo y responsabilizó a "las fuerzas que tienen que evitar estos hechos"

“Nosotros entramos con todo lo que tenemos. El año pasado arrancamos para torcer esa realidad y realizamos 2.050 procedimientos en los que hubo 2.077 detenidos. No estamos jugando con esto, estamos trabajando muy fuerte en función de las investigaciones”, precisó.

Más temprano, Javkin reclamó mayor presencia de seguridad y criticó las tareas de la Nación y de la provincia de Santa Fe. Dijo que era “alevoso” el hecho de que no haya habido ninguna persecución ni enfrentamiento.

“Decir que a uno le tiene que llamar la atención que no hubo persecución. ¿Cuántos efectivos tenés que tener? ¿100 mil efectivos en una ciudad? Es algo ilógico e imposible de llevar a la práctica”, respondió Aníbal Fernández al planteo de Javkin, con quien habló por la mañana.

CÓMO FUE EL ATAQUE AL SUPERMERCADO DE LA FAMILIA ROCCUZZO EN ROSARIO

El supermercado “Único”, ubicado sobre calle Lavalle de Rosario y propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, fue baleado esta madrugada. Además, dejaron un mensaje mafioso dedicado al capitán de la Selección Argentina y al intendente: “Messi, te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Un supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue baleado esta madrugada en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria, informaron fuentes policiales. (Gentileza)

Según lo informado por el medio local Rosario 3, fueron al menos 14 los disparos sobre el local comercial, la mayoría de ellos dieron sobre una de las tres persianas. Los atacantes se habrían desplazado en moto.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.

Tras lo ocurrido, el intendente rosarino Pablo Javkin declaró ante la prensa: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, manifestó enojado Javkin. “Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, añadió.

“Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”, exigió a los gobiernos provincial y nacional de los peronistas Omar Perotti y Alberto Fernández, respectivamente.

“¿A cuánto está el Presidente de acá? ¿A media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, sumó.

Para Javkin, el ataque al supermercado de la familia de Roccuzzo “es alevoso” y busca ser “noticia mundial”.