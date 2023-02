Alberto Fernández otra vez criticó a Macri y pidió que el próximo presidente “sea uno de los nuestros”

Horas después de la foto de Mauricio Macri con Lionel Messi y “Dibu” Martínez, Alberto Fernández volvió a cuestionar a su antecesor en el cargo, a quien acusó de “blanquear sus bienes” e irse “a dar cátedras de ética a la FIFA”. En ese sentido, pidió que el próximo presidente “sea uno de los nuestros”.

”No todos somos los mismos. Algunos llegaron, blanquearon sus bienes, se enriquecieron y se fueron a dar cátedras de ética a la FIFA”, dijo este martes el Presidente en su discurso al inaugurar el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las nuevas redes secundarias, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Respecto a las elecciones 2023, y en medio de las discusiones en el Frente de Todos, Alberto Fernández declaró: “No importa quién va a presidir la Argentina. Importa que sea uno de los nuestros”.

“Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada”, expresó.

Macri con Lionel, Antonela, el "Dibu" y Mandinha tras la ceremonia de los premios The Best. (Foto / Twitter)

“Necesitamos no cambiar el rumbo. Confiamos en las políticas que estamos haciendo y en el rumbo que hemos tomado”, añadió.

Luego, Fernández insistió en sus críticas a la gestión de Macri por la economía.

“Macri dejó 54 puntos de inflación y un endeudamiento como nunca había tenido el país”, denunció Alberto Fernández, quien en su gestión de 2022 registró una cifra de 94,8%, la más alta en las últimas tres décadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).