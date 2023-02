La foto que Alberto F. no logró: Macri se mostró con Messi y “Dibu” Martínez sonrientes

El expresidente Mauricio Macri logró lo que el actual mandatario Alberto Fernández no consiguió en diciembre pasado tras la Copa del Mundo. Es que en su rol de titular de la Fundación FIFA, se sacó una foto con Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez tras la gala de los premios The Best, celebrada en París este lunes.

“Felicitaciones a Leo, Antonela (la esposa del capitán de la Selección), Dibu y Mandinha (pareja del arquero) por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. ¡Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!”, publicó Macri en su cuenta de Twitter.

En la postal se ve a Macri con los jugadores -ambos ganadores de los premios- con las dos parejas en el hall del salón de París donde se hizo la premiación, la cual en pocos minutos se ganó miles de likes y comentarios.

Macri y la foto con Messi y Dibu Martínez (Twitter)

Fuentes cercanas al expresidente indicaron a Infobae que Macri y Messi “estuvieron charlando un largo rato” y luego se sumó a la conversación “Dibu”. El fundador del PRO tuvo “muy buena onda con todos”.

También remarcaron que el exjefe de Estado “siempre tuvo una muy buena relación” con el 10, a quien suele elogiar cada vez que le toca hablar sobre él.

Previamente, en su discurso de agradecimiento por el premio a mejor arquero, “Dibu” Martínez había dicho: “Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble, sobre todo por el nivel económico que vivía el país”.

“Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, 8 o 9 horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos”, señaló el arquero del Aston Villa.