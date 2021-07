Alberto Fernández propuso discutir la duración de los jueces en sus cargos

Alberto Fernández protagonizó una nueva crítica sobre el funcionamiento de la Justicia, debido a que volvió a poner la lupa sobre posibles reformas en el Poder Judicial. Todo esto se dio durante una actividad junto a estudiantes de abogacía de todo el país, donde el mandatario convocó a “generar un debate para discutir” la duración de los jueces en sus cargos.

En una comparación acerca de la designación del Ministerio Público Fiscal-el organismo extra poder que conduce a los fiscales-, Fernández hizo una pregunta frontal acerca de la duración que los Jueces deben mantener en sus cargos. “Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, cuestionó.

La videoconferencia fue este sábado en la tarde, en el marco del Segundo Encuentro Federal de Derecho, donde ante la consulta de uno de los asistentes sobre la posibilidad de que los magistrados sean elegidos por el voto popular, el Presidente aclaró que no está a favor de esa iniciativa, pero le aseguró que le gustaría discutir el tiempo en el que los jueces permanecen en sus cargos.

El debate streaming de Alberto Fernández con estudiantes de derecho. Los Andes

“A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, remarcó el jefe de Estado.

“La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del Procurador”, apuntó. “Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez-continuó-. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”.

Sin embargo, Fernández dejó en claro que para él, el dictado de un “mal fallo no hace a un juez reprobable, pero sí podría limitar su reelección”, ya que se “pensaría dos veces para volver a designarlo”. Y aclaró que el planteo busca que “demos un debate”.

“Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”, argumentó.