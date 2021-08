Alberto Fernández habló sobre los rumores de embarazo de Fabiola Yáñez

En los últimos días, Alberto Fernández y su mujer se convirtieron en el centro de críticas a raíz de una polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez a en Olivos durante la cuarentena estricta. Pero la pareja también se volvió noticia por una sugestiva foto publicada por la primera dama que disparó rumores de embarazo.

En virtud de esta situación, el Presidente rompió el silencio y respondió la pregunta obligada. Pero su respuesta, lejos de aclarar la situación, dejó todavía más dudas.

¿Fabiola Yáñez, embarazada? Las fotografías que despertaron rumores en las redes sociales.

Tras repasar varios temas de actualidad política en una entrevista con Radio 10, el jefe de Estado fue consultado sobre su posible paternidad. La pregunta, del periodista Pablo Duggan, fue la siguiente: “Fui papá hace dos meses y ser padre a esta edad, ya de grande, es una experiencia maravillosa, pero a veces no se duerme… ¿Usted, está preparado?”.

“Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”, respondió Fernández. Duggan, entonces, insistió: “¿Pero hay alguna novedad por ahí?”. Y lejos de aclarar la situación, el Presidente dijo: “No sabemos, esperemos, esperemos...”.

Los rumores de embarazo surgieron a partir de una foto que la propia Fabiola publicó en sus redes dos días después de que se desatara el escándalo por su fiesta de cumpleaños en la quinta de Olivos. En la imagen puede verse a la pareja del Presidente abrazándose su panza, como si se tratara de un sugestivo anuncio de que está esperando un hijo.

Varios funcionarios fueron consultados al respecto. Ninguno desmintió ni confirmó la noticia. Uno de ellos fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien afirmó: “No lo sé, no me meto en la vida privada del Presidente ni en la de la primera dama”. Y Juan Manuel Olmos, jefe de asesores del mandatario, dijo que no sabe si Yañez está o no embarazada y criticó lo que llamó un clima de “especulación” en las redes sociales.

La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

La publicación de la sugestiva foto de la pareja del Presidente fue en medio del escándalo por las visitas VIP a Olivos y tras la difusión de la imagen del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena estricta. En la foto se ven a Yañez junto a otras 11 personas en las residencia oficial entre las que estaba el Presidente.

Están todos amuchados, sin barbijo ni distanciamiento social, medidas clave para prevenir los contagios de COVID-19. La imagen es del 14 de julio del año pasado, fecha en que estaban prohibidas las reuniones sociales.

El mandatario responsabilizó a su pareja por la celebración clandestina en la residencia oficial: “Mi querida Fabiola convocó a sus amigos a un brindis que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”. Aseguró que no va a volver a pasar y consideró: “Debí haber tenido más cuidados y no los tuve”.