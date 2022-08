Alberto Fernández aclaró su inquietante frase: “El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo”

Tras el escándalo de su inquietante frase (”Nisman se suicidó; espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo”), el presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el fiscal Diego Luciani “tiene que estar tranquilo y no debería tener ningún temor” en relación a su seguridad personal. Destacó que el funcionario judicial “sabe que no recibió nunca ningún llamado ni presión” de parte del Gobierno nacional, en el marco de la causa Vialidad.

”El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo, porque el sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado del Gobierno nacional, ni presión de nuestra parte, ningún espía lo fue a visitar, ni tampoco existirá algo así. No debería tener ningún temor”, dijo el mandatario en una entrevista con radio El Destape, en la que agregó: “Mientras yo siga en el Gobierno nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia. Ningún juez, ni ningún fiscal debe temer por su integridad”.

Sobre sus declaraciones en TN, el jefe de Estado culpó a quienes lo escucharon, ya que “tergiversaron” sus palabras. “Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso”, manifestó.

Alberto Fernández, quien en 2015 descartaba la hipótesis de suicidio del fiscal de la causa AMIA, insistió: “Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con Luciani”.

Denunciarán a Alberto Fernández por instigación al suicidio y amenaza al fiscal Luciani (TN)

“Apareció el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta. ‘¿No tiene miedo de que le pase lo mismo?’, me preguntaron y me sorprendió; ¿qué tiene que ver?”, amplió. Y reflexionó: “El problema central, debo confesarlo, es que mi respuesta puso en crisis un relato de que lo de Nisman fue un homicidio y hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa”.

“Yo entiendo que al desbaratar el relato los compliqué, pero hablé francamente de lo que veo. Hasta Netflix le dedicó un documental de seis capítulos y saca la misma conclusión”, agregó. Curiosamente, en esa producción aparece el propio Presidente poniendo en duda la teoría del suicidio.

Más temprano, la portavoz Gabriela Cerruti dijo en conferencia de prensa: “Siempre sentimos que tenemos que ser más claros y precisos en nuestras declaraciones. De una extensa entrevista tanto la oposición como un grupo de medios va a intentar encontrar aquello que pueda ser un escándalo”.

Alberto Fernández dice que recibió “amenazas de muerte”

En la entrevista con El Destape, el presidente Alberto Fernández reveló que recibió amenazas de muerte y que la Policía Federal se encuentra investigando al respecto.

”Todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte. La Policía Federal está trabajando en eso”, dijo el mandatario.

Además, confirmó que impulsa una manifestación en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Impulso la marcha porque vivimos un momento muy singular. No me resulta preocupante salir a la calle a expresar lo que pensamos en la medida que sea en términos democráticos”.

“La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio (...) No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina”, reclamó el Presidente.