Alberto Fernández en TN: hizo una cerrada defensa de Cristina y comparó al fiscal Luciani con Nisman

El presidente Alberto Fernández estuvo en el programa de TN A dos voces, conducido por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Era casi inevitable que la buena parte de la charla girara en torno a la justicia. El Primer Mandatario hizo una cerrada defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quién aseguró “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

Además, lanzó una definición muy polémica sobre el fiscal Alberto Nisman, cuando se le preguntó por el refuerzo de la seguridad de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que debe emitir sentencia y a los fiscales de la causa. Entonces aseguró que “Nisman se suicidó. Hasta ahora es lo que se probó. Espero que Luciani no haga lo mismo”.

La charla con Bonelli y Alfano arrancó con la consulta sobre un posible indulto. Fernández dijo que, tras ver un tuit de Oscar Parrilli que retuiteó Kirchner, “debo entender que quien no quiere pensar en un indulto es ella misma”.

Luego inició sus duras críticas a la Justicia cuando recordó que “el indulto es una rémora de la monarquía que quedó en la Constitución nacional. También la tiene la constitución de Estados Unidos”, pero al mismo tiempo aseguró que “tenemos una justicia que parece más a la de una monarquía que a la de una democracia. Es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos, dónde los poderes fácticos influyen y operan”.

Respecto de las críticas de magistrados y la oposición por sus manifestaciones públicas en defensa de Cristina Fernández, dijo que “vivimos en una república. Hay tres poderes, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Los tres dictan actos de gobierno, dictados en una democracia, por lo tanto susceptibles de la crítica pública. Como Presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano y tengo derecho a expresarme”.

“Vengo hablando de la decadencia judicial desde el año 2016. En esta causa puntualmente, cuando dictaron el procesamiento, recuerdo la crítica que hice al dictamen del juez Ercolini. Más allá de la carencia de pruebas, partían de una premisa insólita que suponen que ella como presidenta no pudo no saber lo que pasaba. En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Quién va a querer ser presidente si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo” lanzó el Presidente de la Nación.

Entonces aseguró que “Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

Respecto de la exposición que hizo la vicepresidenta el martes, en la que llevó adelante una defensa política, acusando a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, el Presidente dijo “lo que Cristina dejó en claro es que la vehemencia que ponen para investigarla a ella, no es la vehemencia que ponen para investigar a los otros”.

También tuvo un párrafo para los medios de comunicación. Habló de “condena mediática. Hubo una acción mediática desde hace varios años para ponerla a Cristina en el lugar en la que la puso el fiscal Luciani”.

Consultado por las consignas del kirchnerismo respecto a las consecuencias de que haya una condena a la vicepresidenta y la organización de una marcha, Fernández dijo que “no me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y una justicia independiente. Estar en la calle no quiere ser violento”.

Luego habló de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y la situación política que se desató después, con la llegada de Massa al centro de la escena y el corrimiento de su propia figura a un papel secundario. “El presidente soy yo. Eso nunca estuvo en discusión. La salida de Martín generó una crisis muy grande, sin ninguna duda. Francamente creo que el modo en que él tomo la decisión le hizo mucho daño a la Argentina”.

Luego sostuvo que “buscamos recuperar un orden que se había quebrado en el Gobierno y que muchos aprovecharon para lastimarnos. Soportamos una corrida cambiaria y no tengo ninguna duda que estuvo motivada por algunos para debilitarnos y la pudimos sobrepasar. Después llegó Sergio y trajo calma en los mercados. Los primeros datos son auspiciosos”, respecto a la estabilización del precio del dólar y la caída leve del riesgo país.

Alberto Fernández habla en "A dos voces". (Clarín)

Luego volvió a recuperar viejas recetas de defensa de su gestión, acusando a la herencia recibida del Gobierno de Macri, la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania como los culpables de la situación actual. Aunque también dijo que el problema de la inflación lleva dos décadas, por lo que incluiría a las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

“La inflación es un problema multicausal, tiene que ver con lo monetario y con lo fiscal y otra parte tiene que ver con abusos. Estamos con un problema de inflación claro. es un problema que lleva décadas. Dos décadas con una inflación de dos dígitos. Recibí un gobierno con 54% y después vino la pandemia y la guerra”.

Luego aseguró que, “a pesar de que el salario real lo hemos hecho crecer, no alcanza a sentirse ese crecimiento”.

Consultado acerca de si buscará la reelección, el Presidente dijo que “eso es lo último que estoy pensando en este momento. Mi preocupación es cómo bajamos la inflación y ordenamos la redistribución del ingreso para que los trabajadores y los sectores más necesitados tengan mejores ingresos. Lo único que tenemos que garantizar es que en 2023 no vuelvan a ganar los tipos que dejaron ese país miserable, esa justicia vergonzoza, los operadores judiciales”.

Luego consultado por las reiteradas críticas del ala más dura del kirchnerismo a su política económica, que incluso presionaron para la salida de Guzmán, dijo que “finalmente todo eso pudo haber pasado y el rumbo económico no cambió. Se fue Guzmán, vino (Silvina) Batakis y después Massa y seguimos con la misma lógica”.

Por último volvió a defender a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, señaló “siempre dije que no tenía porqué soportar el proceso en estado de detención. Hasta el día de hoy no tiene sentencia firme. Lleva más de siete años de detenida, lleva un año más que el máximo de la pena previsto para el delito de administración fraudulenta. Le dieron 12 años porque le agregaron la asociación ilícita porque acá regalan esa figura”.

Respecto de los nuevos testimonios surgidos en los últimos días, aseguró: “yo descreo, siempre critiqué la ley del arrepentido”.