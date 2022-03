Adolfo Bermejo: “Como está la situación del país, no hay margen para internas ni peleas”

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impactó de lleno en el Frente de Todos en el Congreso Nacional. El diputado nacional Adolfo Bermejo, y ex intendente de Maipú, asegura que la convivencia es en armonía y que en Mendoza no hay consecuencias.

Mirando al peronismo local para el 2023 dice que cree fuertemente en los equipos técnicos y los cuadros jóvenes de su partido porque “con decir que se quiere ser candidato no alcanza”..

-La interna en el Frente de Todos se desató por el acuerdo con el FMI, ¿cómo es la convivencia?

-Fue un tema que cortó transversalmente al oficialismo, a la oposición también, hubo algunos que votaron a favor y otros en contra. La situación es de armonía y acompañamiento dentro del bloque, siguen participando de las reuniones. Entiendo que esto se ha dado por este tema puntual, hacia adelante esta situación se va a poder subsanar.

-¿Qué buscó La Cámpora votando en contra?

-Vienen de un pensamiento con la figura de Néstor que cierra la deuda con el fondo, y porque entendían que eso que se he acordado no va a ser tan beneficioso como pensamos otros. Legisladores de la oposición entendían lo mismo, y otros que quería evitar el default.

-¿El acuerdo es beneficioso para los que gestionan?

-En las comisiones hablaron algunos gobernadores y pidieron avanzar con el acuerdo porque el default era malo para las provincias. El tema obra pública se cortaba y es fundamental en lo que genera en los municipios.

-Una de las críticas a La Cámpora es que toman decisiones porque no gestionan, mientras que los peronistas que sí lo hacen, piensan distinto, ¿hay algo de eso?

-Puede ser que haya algo de eso. Wado de Pedro, unos días antes, pidió el acompañamiento con el Fondo. Es un ministro de la Nación, que es de La Cámpora, pero entendía que no podíamos caer en default. Es un tema que cortó transversalmente.

Adolfo Bermejo, Diputado Nacional por la provincia de Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-Estas diferencias, ¿afectan al Gobierno de Alberto Fernández?

-No, porque creo que esto va a llegar hasta acá y después va a haber acompañamiento. Las próximas leyes que se van a tratar no se ven diferencias porque abarcan a la producción, al empleo. El presidente vive mandando mensajes de reconciliación, y hay que acompañar para cuidar la gobernabilidad. En eso tenemos que estar todos juntos.

-Si a nivel nacional se partiera el bloque, ¿de qué lado se queda?

-Yo voy a seguir trabajando para que nos quedemos en el medio. No quiero que se parta porque le va a ir mal al país, a Mendoza. Si se parte, lo voy a pensar, apenas pase me llamás y te digo (risas).

-Fernández reuiteó un mensaje después de la votación del acuerdo en la Cámara Baja: “si Néstor Kirchner estuviera vivo y fuera diputado, anoche habría votado sí”. ¿Coincide?

-Él fue intendente, gobernador y presidente. Y como hombre del Ejecutivo, tanto tiempo, yo creo que hubiera votado a favor porque entendía mucho de gestión. El que pasa por una intendencia nomás, se da cuenta de la importancia de este acuerdo.

-¿Cree que Fernández va a laudar por Portezuelo?

-Espero que laude y a favor, pero sino habrá otros obras que el convenio permite. Portezuelo es el plan A y no hay que moverse. Vamos a llevar esa nota que nos dejó el intendente de Malargüe, hemos hecho acciones y vamos a insistir. Ya se la hemos hecho llegar en forma electrónica a Fernández.

El escenario local

-¿En Mendoza hay consecuencias de la interna?

-No, hemos seguid trabajado. La mesa de los legisladores nacionales con intendentes ha seguido funcionando. He visto con agrado una foto de Anabel (Fernández Sagasti) con (Santiago) Cafiero que es un lindo mensaje. Lo vi al intendente de Capital (Ulpiano Suárez) con otros intendentes radicales hablando con el Gobierno nacional. Como está la situación del país no hay margen para internas ni tampoco para peleas entre oficialismo y oposición. Me parece que lo que viene hacia adelante es acompañar este camino.

-En el PJ, Fernández Sagasti se puso a disposición, pero no se observa alguien que tome la batuta, ¿eso afecta al funcionamiento del peronismo?

-No porque hay plena libertad para que los que quieran jugar, participar y tenga predisposición a protagonizar, están las puertas abiertas y lo celebramos. Hay muchos cuadros interesantes. Martín Hinojosa (NdR: presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura) por ejemplo, tiene un perfil que a mí me gusta mucho. Es joven, vinculado a los sectores de la producción, perfiles de ese pueden seguir apareciendo. Venimos de muchas malas elecciones y hay que ser cuidadosos si queremos volver a la provincia.

-¿Cómo está el peronismo rumbo al 2023?

-La unidad es estratégica y eso no significa que no se le permita competir a algún sector interno que aparezca. En este camino de haber unidad y trabajo. Falta para lo electoral y la gente quiere solución a sus problemas, con Aysam, la seguridad, y el peronismo tiene que estar metido de cabeza. El intendente de Maipú tiene que salir a hacer escuelas y subejecutan el presupuesto de obras.

-¿Es difícil presentarse en el 2023 por este contexto?

-Es difícil por la historia que venimos arrastrando y somos conscientes, llegamos a tener once intendencias y ahora tenemos seis. Tiene que haber voluntad del que quiera ser, con decirlo no alcanza.

-No tienen mucha visibilidad los cuadros técnicos, ¿por qué?

-En Economía está (Nicolás) Aroma pero hay muchos, hay que visibilizarlos más y el trabajo que están haciendo. Que empiecen a hablar en nombre del peronismo.

-¿El peronismo debería deskirchnerizarse?

-Naturalmente se va a dar un proceso en donde van a parecer los mejores cuadros que podamos tener. Nadie puede encajonar a un compañero por venir de tal o cual lado, tenemos que tener la suficiente generosidad para desprendernos de eso. A Flor Destéfanis, de Santa Rosa, siempre la pegan a (Carlos) Ciurca, con mala o buena intención. A mí me importa ella, que es joven, es un cuadro y está haciendo una enorme gestión. Al peronismo de Mendoza no le debe importar de donde viene.

-¿Cómo ve a Maipú para el 2023 después de la última derrota?

-Las legislativas las hemos perdido hace muchos años, pero cuando llega el momento de elegir un intendente nos siguen eligiendo. No tengo dudas que Matías Stevanato va a ser reelecto porque está haciendo una buena gestión, va a ser alguien que va a quedar posicionado para la provincia. Maipú sigue con obra pública importante, está teniendo actividad importantes y sigue siendo el lugar más lindo para vivir (risas).

Críticas a los ministros de Suárez y la nostalgia de tiempos pasados

-¿Qué ejes debe tener un plan de gobierno?

-Una mirada más a largo plazo. No veo un gobierno que tienda un paraguas con los municipios. En algún momento funcionó el Foro de Intendentes, había un responsable, recursos. Hay chispazos, no se habla con tiempo. Se hace más por voluntad entre intendentes, como con Omar De Marchi que en su momento con Luján hicimos la micro región.

-¿Se extrañan esos tiempos?

-Yo tenía una relación con (Julio) Cobos muy especial y he escuchado a otros intendentes peronistas decir lo mismo. Tenía visitas semanales de ministros todas las semanas, cuando él asume me llama y al primer lugar al que va es a Maipú. Y esas formas se extrañan, porque se podía. Quizás ayudó más a otro intendente radical, pero a Maipú no lo desatendió. En gestiones posteriores se han pisado obras nacionales para perjudicar a Maipú y eso hay que cambiarlo en algún momento, hay que volver a esa forma de trabajo.

-¿Hay poco diálogo?

Sí, se necesita una gestión de largo aliento, a futuro y más acompañamiento. Veo poco diálogo para todos los temas, le fracasó la reforma de la Constitución, la de Educación, boleta única la sacaron con los números de ellos, a los sopapos sin escuchar. Nosotros la queríamos votar, pero a las apuradas, a los pechones, eso hay que cambiar en una próxima gestión. Acá se imponen los números, cuando necesitan los dos tercios te vienen a buscar.

-¿Cree que el Gobierno esconde o blinda a los funcionarios?

-No digo que los esconda, quizás es su forma de trabajo. Algunos como (Enrique) Vaquié y el vicegobernador (Mario Abed) se tomaron el laburo de recorrer todos los departamentos para explicar el Mendoza Activa y lo aprobamos todos. Algunos entienden más esta lógica de la política, los intendentes dicen lo mismo y hay una falta de acercamiento por parte del Gobierno. Suárez es una excelente persona, pero le falla la parte política. El ministro de Gobierno (Víctor Ibáñez) debería ser como han sido en otros gobiernos, que era el que te llamaba, caía aunque tuvieras otro color político.

-Habla de Juan Carlos Jaliff, ¿que ocupó ese cargo en la gestión de Cobos?

-En pleno cacerolazo del 2001 te llamaba, te caía hasta cuando se nos cayó la fuente. Quizás habrá estado más con los intendentes radicales, pero a mí no me falló nunca. Esos perfiles y esa concepción de la política es lo que se perdió en estos últimos años.