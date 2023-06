A una semana de la PASO: ¿qué ocurrirá en el PJ el día después y cuál es el candidato que la UCR quiere que llegue a la general?

A una semana de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una pregunta circula en los mentideros de la política mendocina. Las encuestas azuzan ese interrogante. ¿Qué pasará con el Partido Justicialista después del 11 de junio?

Sería prudente decir que si las PASO salen como dicen la mayoría de los sondeos, es altamente probable que todo siga como hasta ahora, sin fugas hacia el espacio de Omar de Marchi.

Hay que refrescar los datos de los que Los Andes ha dado cuenta en las últimas dos semanas. En todos aparece el frente Cambia Mendoza, espacio que lidera la UCR; punto más o menos alrededor de 40% de adhesiones. De esos cuarenta puntos, alrededor de 35% los obtendría Alfredo Cornejo, y los otros cinco los obtendría el competidor interno Luis Petri.

Abajo aparecen el Frente Elegí y La Unión Mendocina. Algunos sondeos ponen segundo al espacio que lidera el PJ, para otros el segundo es la coalición que encabeza De Marchi. Si se promedia lo que dicen las encuestas, habría un segundo lugar peleado en alrededor de 20 puntos.

En ese escenario es dónde surge el interrogante acerca de si es posible una diáspora de dirigentes del PJ hacia las filas de La Unión Mendocina.

¿Qué hay para ganar?

Los que intentan hacer futurología no deben olvidar el cálculo frío de las conveniencias: qué ganarían los peronistas para irse con De Marchi. Los viejos conocedores del ideario del PJ suelen recordar “Las 20 verdades peronistas” y algunos recuerdan la discreta verdad 21: “todos los peronistas corren presurosos en auxilio del vencedor”. Esta frase tal vez dé una pista acerca del futuro tras las PASO.

“Según nuestros números, nosotros saldremos segundos; pero en caso de que De Marchi salga segundo, no va a sacar mucho más que nosotros. Por qué algún peronista debería irse a abrazar con él”, dice un analista cercano a la fórmula de Guillermo Carmona y Liliana Paponet, en la que se encolumnan los hermanos Emir y Omar Félix.

“Si Cornejo sacara 30 puntos y De Marchi 29 y nosotros por debajo de 20, ahí estamos cagados. De Marchi tuvo el don de convencer a dirigentes del peronismo pero no hay no hay ningún indicio que dijera que De Marchi le podía ganar a Cornejo. Lo más probable es que todos los peronistas jueguen con el peronismo” explican en el entorno de la fórmula conformada por Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Los dirigentes convencidos son dos: Jorge Omar Giménez, que busca volver a ser intendente de San Martín, y Diego Martínez Palau, que quiere llegar al sillón comunal de Las Heras por La Unión Mendocina.

Los observadores también agregan que “va a ser una primaria más o menos pareja, con tres o cuatro puntos de diferencia entre Carmona y Parisi, entonces todos los sectores van a tener candidatos a legisladores en las listas que irán a la general, por lo que todos van a empujar para meter a la mayor cantidad de legisladores propios”.

Tal vez haya una excepción a ese análisis: el caso del intendente lavallino Roberto Righi, quien perdió las elecciones departamentales adelantadas del 30 de abril y su liderazgo quedó debilitado. Los observadores del PJ dicen “Righi no está compitiendo en esta elección. No tiene legisladores propios en carrera, no pierde ni gana nada”.

El líder de La Unión Mendocina se sacó una foto con el lavallino el 22 de mayo. ¿Esa foto es un aviso? ¿Qué ganaría De Marchi sumando a Righi después de las PASO? Un nombre instalado en Lavalle para sumar votos en la general en un padrón algo más de 36 mil electores, en los que el delfín de Righi, el senador Gerardo Vaquer, obtuvo 6.600 votos. ¿Esos votos se pueden transferir directamente? La historia dice que no.

El otro intendente que viene del peronismo tradicional es el tunuyanino Martín Aveiro. El 9 de mayo pasado, el candidato del Frente Elegí en esa comuna, Emir Andraos, se sacó una foto con De Marchi. Andraos es el presidente del Concejo Deliberante y es elegido de Aveiro. Sin embargo, el jueves el jefe comunal llevó a su delfín Andraos a recorrer obras con el precandidato a gobernador Parisi. La escaramuza de Andraos fue borrada por Aveiro, quien ya apostó por una de las fórmulas del Frente Elegí.

Hay que recordar que Andraos debe enfrentar la general departamental el 3 de setiembre y necesita todos los apoyos para ganar la intendencia que hoy gobierna su jefe político.

El otro intendente del PJ es Emir Félix y, si se repite la elección del 30 de abril, le traspasará el sillón comunal de San Rafael a su hermano Omar, tras ganarle la PASO al candidato kirchnerista Nadir Yassuf. Como en Tunuyán, las generales serán el 3 de setiembre. “Ganamos 9 a 1. ¿Por qué nos iríamos nosotros de un peronismo con el que ganamos y retenemos San Rafael? ¿Por qué le entregaríamos esa herramienta a Yassuf? ”, dicen desde el sur.

Pero además agregan otro detalle. La compañera de Carmona, la diputada nacional Paponet, es una dirigente que responde a los hermanos Félix. A la consulta sobre si perdieran la PASO del 11 a manos Parisi-Ilardo, responden “si perdemos nosotros, Carmona es funcionario del Gobierno nacional, histórico kirchnerista no camporista de Mendoza ¿Y nosotros nos vamos a ir con un tipo que va a sacar 20 puntos con suerte? Nuestros números dicen que seguimos la acumulación del peronismo está por arriba de De Marchi”.

Aclaración para los no conocedores. Cuando el observador dice acumulación del peronismo se refiere a la suma que de lo que saquen las cuatro fórmulas que compiten en la PASO por el Frente Elegí: Carmona-Paponet, Parisi-Ilardo, Nicolás Guillén-Lorena Martín y Alfredo Guevara-Particia Galván.

Relaciones complicadas

¿Podría haber ruptura por las tensiones internas del peronismo? En el sector de Carmona-Paponet se quejan amargamente: “el partido no es un ámbito para encontrarse porque la presidenta ha tomado la decisión de acompañar claramente a una de las cuatro listas. Eso excluye al partido como el ámbito de encuentro de distintas posiciones”, dicen sobre Flor Destéfanis.

La intendente de Santa Rosa es del sector que lideran Anabel Fernández Sagasti, Carlos Ciurca y Lucas Ilardo. Parece lógico que apoye a la fórmula que encabeza Omar Parisi, pero desde el otro espacio le reclaman cierta institucionalidad, ya que preside a todo el PJ mendocino.

Sin embargo, eso no parece suficiente para irse, al menos no si los números del 11 de junio dan como vienen dando las encuestas.

“En todos los partidos hay gente que no se quiere tanto, pero además de la conformación de las listas mezcladas con gente de todos los sectores, se viene el proceso nacional. Eso también nos va a ordenar. En cambio el espacio De Marchi es un cotolengo: (Jorge) Difonso va a jugar con (Sergio) Massa, De Marchi con (Horacio) Rodríguez Larreta o con (Javier) Milei y los peronistas que se fueron con él, Giménez o Martínez Palau, a quién le pondrán la ficha nacional”.

Las PASO para cargos nacionales serán el 13 de agosto, casi un mes antes de las generales departamentales adelantadas y un mes y medio antes de las generales provinciales.

El rival mayor elige: ¿A quién prefiere el radicalismo en la general?

Nadie duda que Cambia Mendoza y su partido líder, la UCR, preferirían no observar un cuadro tan preocupante en el justicialismo. La ilusión radical es que a último momento el PJ levante y que el frente Elegí desplace a La Unión Mendocina del segundo puesto, para evitar que crezca Omar de Marchi hacia la general.

Pero aunque esto no ocurra, hay algo seguro. El peronismo va a superar el filtro de las PASO y alguno de sus cuatro precandidatos llegará a la elección general.

Los radicales ya se proyectan a la elección de setiembre y tienen un candidato a gobernador ideal para sus apetencias: Omar Parisi.

Parisi lidera la fórmula que completa el camporista Lucas Ilardo. Si Parisi superara a Guillermo Carmona, el contrincante más fuerte que tiene, los radicales se sentirían más cómodos para desplegar una estrategia de polarización con el kirchnerismo.

Omar Parisi y Lucas Ilardo, precandidatos a la gobernación por Ahora Peronismo (Frente Elegí)

El kirchnerismo controla al PJ en Mendoza, pero a los candidatos que presenta no les ha ido bien. Anabel Fernández Sagasti se corrió del centro de la escena por los últimos resultados electorales. La imagen de Cristina Kirchner es muy baja, además, en la provincia.

“Son todas especulaciones, pero te diría que nos conviene Parisi porque representa el voto peronista duro, al kirchnerismo, que es el voto que le queda al PJ hoy”, comentó un vocero radical. “Sería más fácil ganarle”, arriesgó también.

Carmona en cambio es un referente del peronismo más clásico y que tiene el apoyo del arco no K de Mendoza. Sería un rival, intuyen en la UCR, más fácil para atacar.