Video: quiso robar un kiosco y se encontró con una empleada karateca que lo agarró a trompadas

Una kiosquera, que practica kick boxing, le dio una paliza a un “trapito” que quiso robar en un local de Resistencia, en Chaco. Una cámara de seguridad captó el momento en el que la joven le dio al menos 10 ganchos en la cabeza al delincuente.

Según informó diario Clarín, ocurrió en la madrugada del miércoles en el kiosco “Open 24hs”, ubicado en la avenida Ávalos 525.

El hombre, conocido en la zona, se acercó hasta la ventana del kiosco y le pidió agua a Yanela Cáceres. Para ello, le pasó una botella de plástico vacía.

“Primero me pregunta sobre un cigarrillo suelto, nosotros ya no vendemos así, entonces le digo eso y me pide si le puedo convidar agua”, relató la mujer.

“Cuando le pasó la botella, él pisa la reja e intenta entrar. Me quiere tocar la cara y reaccionó como se ve en el video”, agregó.

El hombre metió medio cuerpo por la pequeñísima ventana y Yanela comenzó a golpearlo sin parar hasta que el delincuente se rindió y huyó corriendo.