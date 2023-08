Robo piraña en una heladería de Chaco: tardaron menos de un minuto en destruir el local

Una heladería de Resistencia, en Chaco, se sumó a la lista de comercios destruidos en los últimos días. En un video publicado en las redes sociales, se puede ver el momento exacto en que un grupo de personas ingresa al local y comienza a sacar cosas de manera compulsiva.

Se trata del local “Luigi”, ubicado en avenida Alberdi al 2231. Según explicó el dueño de la heladería, las personas ingresaron durante la madrugada y en el grupo había por lo menos dos mujeres.

“A las 2 y media de la mañana recibí un mensaje de la alarma en el que me dicen que entraron a robar. Me llamó un vecino que me dijo que me habían roto el local y, cuando fui, estaba todo el frente destruido”, explicó el comerciante a TN.

“Me robaron la balanza, la caja registradora. Hay dos mujeres entre los que entraron y otros quedaron afuera”, dijo Ariel al hacer un repaso por el robo piraña.

“Lo que robaron ahora fueron dos tachos de helados, las tortas y unos palitos. La balanza se les cayó y se rompió y la caja registradora a media cuadra la tiraron”, recordó.

“El vidriero me pasó el presupuesto y es unos 600 mil pesos. Además, tengo que poner rejas para que no me hagan lo mismo o dormir en mi local para que no pase de nuevo”, explicó y dijo que hace unos 45 días habían sido víctimas de un asalto.

“No tenemos cobertura de nada de la Policía de Chaco. Tuve que llamar al comisario para que hubiese una presencia acá porque el local estaba abierto”, afirmó.

