Habló la dueña del local de ropa asaltado por un grupo de personas: “Una mujer entró a robar con un bebé en brazos”

Este martes se registraron varios robos en banda en diferentes puntos de Buenos Aires. Uno de los que mayor indignación generó ocurrió en el municipio de Moreno, donde un grupo de personas ingresó a un local de ropa de marca y se llevó todo lo que estaba colgado en las perchas.

Las cámaras de seguridad del negocio capturaron el momento en el que los delincuentes ingresaron y comenzaron a sacar las prendas. Dos empleadas, que en ese momento estaban en el salón, se escondieron mientras los jóvenes se llevaban la mercadería.

“Una mamá con un bebé robando mercadería. ¿Entendés lo que es eso? Con una mano sostenía al nene y con la otra robaba. Más allá de lo que se llevaron, te das cuenta de que está todo roto, esa imagen es tremenda”, contó a La Nación Marcela De Angelis, la dueña del local de indumentaria Narrow.

El robo ocurrió cerca de las 19.30 en la esquina de Manuel Belgrano y Bartolomé Mitre. Las empleadas comenzaron a ver movimientos extraños en la calle hasta que un grupo de más hombres y mujeres se concentraron en la esquina.

“Una entró, saludó y de pronto entraron todos corriendo, gritándole a las vendedoras para que se tiraran al piso. Gritaban ‘esto es un asalto’. Por eso, esto es un robo, no tiene nada que ver con un saqueo o con gente que tiene hambre”, dijo De Angelis.

“Se llenaban las manos de mercadería, muchos fueron directo a las camperas que es lo más caro. Aún no sabemos cuánto dinero en mercadería perdimos, tenemos que controlar todo el inventario, pero aún no tuvimos tiempo y hoy abrimos porque no podemos seguir perdiendo plata”, agregó.

