A los escopetazos, un comerciante se defendió de los saqueos en Buenos Aires: “¿Qué puedo hacer?”

En la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, se difundió un video donde se puede ver a dos comerciantes defendiendo su negocio de un intento de robo en manada. Las imágenes quedaron registradas y rápidamente se hicieron viral en las redes sociales.

Defendió su pañalera a los escopetazos y el video se viralizó

Eduardo, dueño de la pañalera y uno de los comerciantes que salió a los disparos, declaró en Telefe Noticias: “Somos gente de laburo, hace 35 años que estamos acá. No es que uno haya hecho un mal, ponete en nuestro lado. ¿Vos te creés que es lindo ponerse con una escopeta? Si entraban, nos daban a todos”.

Contó que desde temprano empezaron a ver personas encapuchadas que pasaban y por ello tomó medidas drásticas. “Yo vivo acá, no es que tengo el negocio en otro lado. No es algo que a uno le gusta hacer. Uno ve que pasan 200 personas, todos encapuchados, que no son del barrio. ¿Qué otra cosa puede hacer? Había vecinos que tenían escopetas, se pusieron en mi local”, manifestó.

El hombre aclaró que las balas que usaron eran de goma y que las había entregado la Policía. En la parte que no se ve del video, hay unas 200 personas que gritaban “vamos a saquear” y que comenzaron a avanzar a donde estaban ellos.

“Un negocio de al lado tiró un par de escopetazos porque se le metían. Y ahí se calmó un poco. Fue una hora que fue un descontrol. Saquearon un par de negocios. No pudieron entrar acá y se fueron al Día (supermercado)”, precisó el comerciante.

“Mi local tiene rejas, te las arrancan. Si no te quedás, te roban todo y te pueden linchar. Lo más probable era que te maten. Yo me acuerdo de 2001, lo vi. Acá había en ese momento un chino que le sacaron las heladeras. Las cargaron en una camioneta. Acá hay miseria como en todos lados, es complicada la inseguridad, pero como en todo el conurbano”, reflexionó.

Seguí leyendo: