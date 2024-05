El duro comunicado de Emilia Attias y del Turco Naím que confirma su separación

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim fue tema de todos los programas y portales luego de que Yanina Latorre lo confirmó en LAM (AméricaTV). La panelista aseguró que tenía pruebas de que los actores terminaron con su matrimonio de 20 años y en las últimas horas ambos hicieron circular un comunicado en el que confirman el fin de su relación.

En el breve escrito no solo resaltaron que se trata de una “separación de común acuerdo”, sino que también aprovecharon para aclarar que “no hay terceras personas involucradas”, ya que se lo mencionó a Nicolás Francella, pero también a Flor de la V.

“Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación de pareja, queremos comunicar que, con un profundo dolor, estamos atravesando una separación de común acuerdo”, comienza el comunicado.

Se separaron Emilia Attias y el Turco Naim. / WEB

En tanto que resaltan: “No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación, y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales, como las nuestras”.

Además, destacaron que mantendrán una relación “armónica” por su hija, Gina, y mucho respeto el uno por el otro. “Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia, y estamos muy sólidos en eso”, continúa.

“Pedimos por favor respeto en el trato de esta información, ya que es un momento muy doloroso e íntimo y hay una menor en el medio, que hoy es nuestra absoluta prioridad”, cierra el comunicado que firmaron como “Emilia y Naim”.

El comunicado de Emilia Attias y del Turco Naim.

El Turco Naím se dio a la fuga tras su separación de Emilia Attias

La información sensible, y desconocida hasta el momento, partió de la boca de Yanina Latorre, que juntó las pruebas necesarias, para confirmar, primero la infidelidad, y luego la postura que tomó Naím.

La angelita describió en el “enigmático” todo el entramado y puntualizó en diversos factores, como que Emilia urgía por mayor cariño y arrumacos, que el actor de 57 años estaba sumido en una depresión y hasta ponderó la aparición de un tercero en discordia asegurando que la ex Casi Ángeles cometió un engaño.

La panelista del ciclo de Ángel de Brito reunió tanta data que hasta accedió a la información de la decisión del padre de Gina, a una salida para evitar todo el revuelo mediático, un método para no recrudecer las heridas de ser víctima de una infidelidad.

Emilia Attias y el Turco Naim casamiento

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo”, soltó sin filtros.

De ese modo, la madre de Lola Latorre describió el destino del mundo que eligió para refugiarse en la soledad. “Se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo”, comenzó narrando.

“Él está en un lugar que se llama Montañita y que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó anticipando a la posible desmentida de Attias.