Lautaro Alvaredo, el joven de 19 años que había sido brutalmente atacado a golpes en la puerta de un boliche en Laferrere (Provincia de Buenos Aires) por un grupo de jóvenes de su edad, falleció en horas de la tarde de hoy, viernes. Así lo confirmaron fuentes judiciales, quienes consignaron que el joven -quien ya tenía muerte cerebral- dejó de evidenciar signos de vida en la clínica de Moreno donde estaba internado.

El 6 de noviembre, en horas de la madrugada, Lautaro había sido agredido por un grupo de jóvenes a la salida del boliche Cyrux y en un episodio que tuvo muchas similitudes con el del trágico crimen de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, en enero de 2020.

Murió Lautaro Alvaredo, el joven que fue brutalmente atacado en un caso similar al de Báez Sosa. Foto: gentileza TN.

El caso, que está siendo investigado por el fiscal Matías Folino, cuenta con dos imputados ya detenidos y un tercero que está prófugo. Los tres están acusados por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de tres o más personas”, cuya pena máxima prevista es de prisión perpetua.

COBARDE GOLPIZA Y ASESINATO

Durante la madrugada del lunes 6 de noviembre pasado, Lautaro Alvaredo fue salvajemente atacado a golpes por un grupo de amigos en el exterior del local ubicado dentro del partido de La Matanza. Según reconstruyeron algunos testigos, la discusión se había iniciado en el interior del boliche -misma situación del Caso Báez Sosa-, luego de que un grupo de amigos de Lautaro tuviera un intercambio poco amistoso con Ian Agustín Noguera Galeano (19), uno de los imputados en la actualidad.

Según trascendió, luego de estos disturbios los jóvenes fueron expulsados del local bailable. Cuando los adolescentes estaban en la calle, la riña continuó y Lautaro fue agredido por dos jóvenes, momento en el que cae al suelo. Allí, Noguera Galeano, de 19 años, le dio una patada en la cabeza, causándole muerte cerebral.

El papá de Lautar, Diego Alvaredo denunció al medio de ElTrece que, si la ambulancia, los médicos y la policía hubieran obrado rápida y efectivamente, el joven podría haber sobrevivido. “Nadie lo ayudó. El patrullero no lo quiso llevar, un amigo de él se hizo cargo, le dijo que los lleven y lo llevan a un materno infantil que carece de todo lo que necesitó Lautaro. Cuando les digo que tenía obra social, se lavaron las manos, me pedían miles de papeles, el recibo de sueldo. ¿Te pensás que en ese estado me iba a acordar del recibo?”, denunció con enojo.

Lautaro junto a su papá, Diego. (Foto: gentileza familia Alvaredo)

Una vez que Lautaro fue ingresado a la Clínica Mariano Moreno del partido de Moreno, donde permanecía internado hasta hace algunos minutos, su padre contó que, pese a haber llegado inconsciente, por momentos abría los ojos. “Yo le decía: ‘tenés que ser fuerte hijo’. Se aguantó tres paros cardíacos, tres convulsiones gravísimas pero nadie me lo atendió. Catorce horas estuvimos esperando una ambulancia de UTA. En la primera clínica no tenían para una tomografía, y me decían que estaba drogado. Él no fumaba, no tomaba, nada”, explicó hace unos días su padre, entre lágrimas.

Además, en diálogo con C5N -y también hace ya algunos días-, el padre del joven denunció que los agresores “fueron a matar” a su hijo pese a que él “lo único fue no defenderse”.

Segpun consignaron fuentes judiciales a Infobae, la confirmación de la muerte de Lautaro no modifica la imputación ni la situación judicial de los 3 imputados.

