Dictaron prisión preventiva para el preso que protagonizó el polémico video con la fiscal Claudia Ríos

La justicia dictó la prisión preventiva al preso que protagonizó un polémico video que se registró en el Polo Judicial durante una audiencia de la que participaba la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y el la que acusado a que sacó una chuza e intentó escapar del lugar en setiembre pasado.

La medida fue dictada hoy contra Hugo Arredondo (37), quien se encuentra detenido en el penal de Almafuerte por una larga serie de delitos, entre ellos una por asesinado.

La audiencia fue presidida por el juez Gabriel Bragagnolo a pedido de la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert, en una causa caratulada como privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas, además de tentativa de evasión.

la "chuza" que tenia el preso en la polémica audiencia con la fiscal Claudia Ríos.

En setiembre pasado por este polémico incidente se abrió un expediente que inicialmente fue calificado como de tentativa de homicidio y dos hechos de lesiones leves. En ese momento, la versión oficial era que el recluso había querido asesinar con una chuza a Claudia Ríos durante una audiencia.

Luego, cuando se analizaron las cámaras de seguridad y trascendió un video de la fallida audiencia, el caso se diluyó y el recluso fue imputado por evasión en grado de tentativa. En el video se ve que el acusado se levanta de su asiento y sale corriendo hacia la fiscal empuñando una chuza, pasa por delante de la defensora, un guardia intenta detenerlo con los brazos y ensayando una zancadilla, pero no lo logra detenerlo.

Arredondo sale del cuadro y se ve como la fiscal y el preso no tienen contacto -es decir no se ve que él no intentara matarla y ella no le tira gas, como se dijo oficialmente-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.

En tanto que el recluso, salta una valla por lo que las tres pasantes que estaban en la sala salen hacia distintos lugares perseguidos por los rezagados penitenciarios. En ese monumento la acción empieza de desarrollarse fuera de la sala: el hombre se cae y es sujetado por los guardias y un empleado judicial y la fiscal el tira gas pimienta en la cara.

Un preso peligroso con un largo historial de condenas

El 2 de noviembre pasado el juez penal Mauro Perassi condenó a Hugo Arredondo a la pena de 7 años y 10meses por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en tanto que otros dos internos, Jorge Diego Bracamonte (32) y Lucas Gabriel Garro (27) recibieron una pena de 5 años y 10 meses y 5 años y 4 meses, respectivamente, por el mismo delito.

Hugo Arredondo, el peligroso preso que intentó asesinar con un cuchillo a la fiscal Claudia Ríos. Foto: Los Andes.

Arredondo, Bracamonte y Garro habrían querido asesinar al preso Carlos Olmedo el 5 de julio de 2019 con golpes y armados con chuzas en la cárcel. Arredondo es un peligroso delincuente que actualmente cumple una pena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante que fue baleado en marzo de 2015, en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II de Las Heras, cuando le quisieron robar una camioneta Toyota Hilux.

Arrendo tiene una larga lista de condenas, entre ellas una de 14 años por el asesinato de Nicolás Lozano (23), quien fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 en el interior de uno los calabozos del módulo 5, en el ala 2 de la cárcel de Almafuerte. Víctima y victimario compartían la celda y el causa fue investigada por la fiscal Ríos.

El preso tiene también tres causas abiertas: una por drogas y otra por agredir a otro preso sexualmente.

