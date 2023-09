Filtraron el video del ataque a la fiscal Ríos: no se ve el intento de asesinato ni que se defienda con gas pimienta

En las últimas horas se filtró un video donde se ve el momento en que un preso escapa de los guardias para luego intentar atacar a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y las imágenes no se condicen con la versión oficial: no se puede ver cuando el detenido intenta apuñalar a la fiscal ni tampoco que ella se haya defendido con gas pimienta.

En el video se puede apreciar que que el cuarto intermedio termina, los detenidos custodiados por los penitenciarios van ocupando sus lugares, uno detrás de la defensora Ximena Morales, otros dos a su costado, y todo queda listo para comenzar, con la fiscal Ríos a la izquierda de la defensora y los imputados ya sin las esposas

Pero en un momento, el preso Hugo Eduardo Arredondo (37) se levanta de su asiento y sale corriendo hacia la fiscal empuñando una chuza, pasa por delante de la defensora, un guardia intenta detenerlo con los brazos y ensayando una zancadilla pero no lo logra detenerlo.

Video: gentileza EL SOL

Arrendondo sale del cuadro y se ve como la fiscal y el preso no tienen contacto -es decir no se ve que él no intentara matarla y ella no le tira gas, como se dijo oficialmente-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.

En tanto que el presunto agresor, salta una valla por lo que las tres pasantes que estaban en la sala salen hacia distintos lugares perseguidos por los rezagados penitenciarios. En ese monumento la acción empieza de desarrollarse fuera de la sala.

“Me quiso matar”, le habría dicho la fiscal Ríos a sus allegados. En tanto que el Procurador General, Alejandro Gullé, improvisó una conferencia de prensa en el Polo Judicial y dijo que el preso se “arrojó sobre la fiscal” y le tiró una “puñalada al cuello”. También Gullé dijo que la fiscal se defendió con gas pimienta y nada de eso aparece en el video. Sin embargo, estos relatos no coinciden con las imágenes que se filtraron hoy.

Por otra parte, una fuente judicial explicó que la Fiscalía de Homicidios estaría por dar marcha atrás en cuando a la forma en que calificó la situación. La causa está califica como tentativa de homicidios pero en los próximos días podría cambiar, obviamente por una calificación más leve, difícil de predecir ya que tampoco hay lesiones.