Polémico video: sin la fiscal Claudia Ríos y por videoconferencia, vuelven a juzgar al preso que tenía una chuza

Con otros protagonistas y por videoconferencia se reinició el polémico juicio contra el preso que protagonizó un intento de fuga del Polo Judicial que inicialmente el Ministerio Público Fiscal publicitó como un intento de homicidio a la Fiscal de Homicidios Claudia Ríos, versión que se deesestimó cuando se filtró un video del caso.

Esta mañana el juez penal Mauro Perasi reabrió el debate que tiene en el banquillo de los acusados a Eduardo Arredondo (37), Jorge Darío Bracamonte (32) y Lucas Gabriel Garro (27), quienes son juzgado por el delito de tentativa de Homicidio, ahora de forma virtual, extremando así las medidas de seguridad.

El debate se había abierto el 13 de setiembre pasado, presidido por el mismo juez, la fiscal Ríos como acusadora y la defensora oficial Ximena Morales asistiendo técnicamente a los imputados pero la audiencia se vio interrumpida cuando Arredondo –un preso peligroso condenado a perpetua- sacó una chuza, corrió en dirección hacia la fiscal y luego escapó de la sala sujetando a una de las pasantes que estaban en la sala 15 del Polo Judicial.

Hugo Arredondo, el peligroso preso que intentó asesinar con un cuchillo a la fiscal Claudia Ríos. Foto: Los Andes.

Ahora tanto la fiscal como la defensora se apartaron de la causa y fueron reemplazados por el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo y por la defensora oficial Graciela Cola quienes no estuvieron cerca de los reclusos, ya que la audiencia fuer virtual, con los imputados en el Penal de Almafuerte y los funcionarios judiciales en sus respectivas oficinas.

Ambas partes pidieron la anulación de todo lo actuado en la primera jornada del debate pero el juez desestimó los pedidos y del debate continuó con la declaración de algunos testigos.

Según el expediente Arredondo, Bracamonte y Garro, habrían querido asesinar al preso Carlos Olmedo el 5 de julio de 2019 con golpes y armados con chuzas en la cárcel.

Arredondo es un peligroso delincuente que actualmente cumple una pena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante que fue baleado en marzo de 2015, en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II de Las Heras, cuando le quisieron robar una camioneta Toyota Hilux.

El recluso también fue condenado a 14 años por el asesinato de Nicolás Lozano (23), quien fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 en el interior de uno los calabozos del módulo 5, en el ala 2 de la cárcel de Almafuerte. Víctima y victimario compartían la celda y el causa fue investigada por la fiscal Ríos.

El preso tiene también tres causas abiertas: una por drogas; otra por agredir a otro preso sexualmente; y la última por tentativa de fuga, ya que fue imputado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, en relación a la situación registrada en el polémico video.

Así es la "chuza" con la que Hugo Arredondo intentó asesinar a la fiscal Claudia Ríos.

Es que inicialmente se dijo que Arredondo la habría querido quitar la vida a la fiscal Ríois. “Me quiso matar”, le habría dicho la fiscal Ríos a sus allegados, tras el violento incidente.

Dos horas después del hecho, su jefe, el procurador Alejandro Gullé ofreció una conferencia de prensa donde dijo que el preso se “arrojó sobre la fiscal” y le tiró una “puñalada al cuello” y que la fiscal se defendió con gas pimienta.

Lo cierto es que a la semana siguiente, luego de que se filtrara el video de la audiencia, quedó en evidencia que las cosas no habían sido de esa forma y que en realidad la fiscal y el preso no tuvieron contacto -es decir se ve que él no intentara matarla y ella no le tira gas, como se dijo oficialmente-, sino que la fiscal corre y termina abrazándose a un penitenciario, dándole la espalda a otro de los presos.