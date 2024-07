Quién es el ex juez mendocino condenado por abusar de su ex y tenerla cautiva

El ex juez Hugo Leonardo Torino (66) fue condenado esta tarde a 14 años de prisión por haber mantenido cautiva y abusado sexualmente de su ex pareja, una haitiana 30 años menor que él. El magistrado jubilado cumplirá prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

Torino también fue condenado porque en un allanamiento desarrollado en su casa, y a raíz de la denuncia de su ex, se encontró un pen drive con Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Masnna, que es la denominación correcta para lo que, equivocadamente, se llama “pornografía infantil”).

En abril, durante los alegatos del juicio, la jefa de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, Daniela Chaler y la fiscal de Violencia de Género, Belén Sanz solicitaron una pena de 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia de género y amenazas en tres hechos. Además, se sumó en el mismo debate el delito de tenencia de Masnna.

Al inicio del juicio, en el que Torino se defendió a sí mismo con asistencia del abogado Maximiliano Legrand, ambos insistieron en que las acusaciones no eran fundadas ni probadas. Y, a lo largo de todo el debate, su estrategia fue intentar demostrar que no existió ni privación ilegítima de la libertad ni abusos sexuales. Y hasta negaron la posesión de Masnna.

“Torino no tenía Masnnaconsigo. Lo que ocurre es que en uno de los pendrive que tenía consigo había habido Masnna, pero estaba borrado. Aparentemente había bajado por error una carpeta con muchas fotos y la borró después”, argumentó Legrand al inicio del juicio.

UNA PESADILLA

La mujer de 36 años y Torino se conocieron en Puerto Príncipe, capital haitiana y tierra natal de ella. Fue durante un viaje del ex magistrado y cuando la mujer hizo las veces de guía turística y traductora. Desde entonces, y vía Facebook, siguieron en contacto. Una relación a la distancia, podría decirse.

Pero en octubre de 2015, y tras la insistencia del mendocino, la mujer llegó a Argentina para mudarse a vivir con quien, por entonces, ya había iniciado una relación amorosa con Torino, 30 años mayor que ella. El mismo día en que llegó al país, y mientras se preparaban para comer con unos amigos, Torino revoleó violentamente la ropa de su pareja, al tiempo que le decía que las prendas eran horribles.

Ya en Mendoza, y de acuerdo a lo denunciado por la mujer, el ex juez la mantuvo encerrada en una casa en Guaymallén, la obligaba a tener relaciones sexuales cuando él quisiera y le exigía que le cocinara y limpiara.

Incluso, la mujer relató que el ex juez le sacó los documentos y la dejó sola. Durante tres meses esa rutina de pesadilla marcó la vida de la haitiana. Pasados esos primeros 90 días, la visa de turista con que había viajado la mujer se vencía y debía regresar. Pero su pareja no se lo permitió.

A ello se suma que, también en ese momento, ella confirmó que estaba embarazada. Pero ello no fue impedimento para que la obligara a seguir cargando con todas las tareas del hogar.

LA DENUNCIA

“Una rehén”. Así describió la víctima que vivió todo ese tiempo, a merced del hombre que esta tarde fue condenado. La mujer estaba haciendo un curso para poder ejercer como maestra en Mendoza, pero sólo iba a cursar si el ex juez la llevaba y la iba a buscar. “Si me desmayaba en el instituto o me pasaba algo por el embarazo, él llegaba antes que la ambulancia y me llevaba. No quería que llamaran a nadie más”, contó a Los Andes la denunciante en una entrevista hace poco menos de un año.

La hija de ambos nació en junio de 2016. Y desde el entorno de la mujer y desde el círculo de Torino advirtieron que las cosas no estaban bien.

En una oportunidad, Torino fue al instituto donde la denunciante estudiaba, se llevó a la hija de ambos y la amenazó diciendo que, si quería volver a ver a la niña, debía regresar a la casa. La mujer regresó al hogar y, al ingresar, Torino se encerró con ella y la niña de 6 meses.

A raíz del escándalo, vecinos y algunos amigos de la pareja habían llamado a la Policía, que ya estaba afuera. Por medio de la intervención policial de aquella noche, J. pudo radicar la denuncia. Ese fue el inicio de la primera de las causas que tendrá su resolución hoy.

En un principio, intervino la Justicia Federal como un posible caso de trata de personas. Pero luego se dictaminó la falta de mérito. “Se trata de una relación de pareja que terminó mal, con las particularidades de que ella es extranjera y que él era juez en ejercicio del cargo desde el inicio y hasta el final de la relación”, indicó la resolución de la primera intervención. En simultáneo, se inició un expediente en la Justicia de Familia por la hija en común.

MATERIAL SEXUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sin embargo, la causa se giró a la Justicia provincial, y donde el Ministerio Público Fiscal imputó al hoy ex juez por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, agravada por ser cometida con violencia de género, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad contra una persona a quien se le debe respeto especial y, además, coacciones simples en tres hechos”.

Pero no todo quedó allí. Porque, durante un allanamiento ordenado como parte de la instrucción de esta primera causa, en una de las habitaciones de la casa del juez se halló un pen drive con 1.380 fotos de niños y niñas en ropa interior, con trajes de baño o desnudos directamente, algunas de ellas con contenido explícito.

Al haber hallado este Masnna, Torino fue imputado por el delito de “tenencia de material de menores referido a actividades sexuales explícitas o representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

