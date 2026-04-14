Marcelo D'Agostino se presentó ante la Justicia y entregó un arma de fuego tras la denuncia por abuso sexual

El gobierno de Alfredo Cornejo hizo este martes oficial la renuncia del exsubsecretario de Justicia , Marcelo D’Agostino , y también formalizó la designación de Juan Carlos Jaliff al frente de esa área. El ahora exfuncionario se presentó en la tarde del lunes en el Polo Judicial , luego de que fuera denunciado por abuso sexual y violencia de género por su expareja.

Estas son las primeras acciones de Juan Carlos Jaliff al frente de la Subsecretaría de Justicia

Acompañado por sus abogados, Daniel Sosa Arditi y Eduardo de Oro , D’Agostino se puso a disposición de la Justicia y la fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini , le tomó una declaración informativa, instancia que corresponde tanto a testigos como a imputados en una causa.

En el ámbito judicial señalan que se trata de una medida preventiva, a la espera de que la denunciante ratifique de forma oral su presentación.

Además, el exmiembro del Ministerio de Seguridad y Justicia entregó un arma calibre 9 milímetros que había sido mencionada por la denunciante en el escrito. Desde el entorno de D’Agostino señalaron que contaba con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) .

Al parecer, parte de la documentación habilitante se encontraba vencida , por lo que la parte acusatoria requirió que se soliciten informes al Registro Nacional de Armas (RENAR ). En caso de confirmarse irregularidades, podrían pedir la imputación del exfuncionario por tenencia ilegal de arma de guerra.

En ese sentido, esta situación provocó que aún no se haya dado inicio a los peritajes correspondientes. Una vez que se destrabe ese punto y comiencen a incorporarse las pruebas al expediente, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) determinará si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación contra D’Agostino por los delitos denunciados por su expareja.

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La renuncia de D'Agostino y el anuncio de Jaliff

La denuncia contra D’Agostino sacudió días atrás a la gestión de Cornejo y también a la Justicia local, al punto de que la fiscal en jefe de Violencia de Género, Laura Rouselle, y el procurador Alejandro Gullé debieron inhibirse por los vínculos previos que mantenían con ambas partes.

Por ese motivo, la supervisión de la instrucción quedó a cargo del fiscal en jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, y de la fiscal adjunta Paula Quiroga, respectivamente.

De acuerdo con la información disponible, la acusación es por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades, todo en concurso real.

A raíz de los hechos investigados, D’Agostino presentó su renuncia el viernes, luego de que el Ejecutivo fuera notificado. La dimisión fue aceptada por el gobernador, tras un escrito presentado por el exfuncionario.

“Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo”, expresó D’Agostino en su carta de salida.

En este contexto, Cornejo designó al exvicegobernador Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia hasta el final de su mandato. El nombramiento fue oficializado este martes mediante el decreto 690, publicado en el Boletín Oficial.

Los decretos

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