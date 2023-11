Un adolescente apuñaló con un tenedor al novio de su madre en medio de una pelea entre la pareja

Un joven de 17 años apuñaló al novio de su madre en Rivadavia, luego de presenciar una pelea entre su progenitora que es policía y su pareja.

El ataque se produjo a las 0.15 de hoy en una vivienda, ubicada en Rufino Ortega y Arenales de departamento del Este provincial.

Unos testigos del hecho, declararon que la pareja se encontraba discutiendo cuando interviene el hijo de la policía y ataca al hombre con un tenedor, provocándoles heridas de consideración.

Cuando llegó la policía encontró manchas de sangre por todos lados y el tenedor usado para el ataque. El hombre –identificado como B. R., de 25 años- ya no se encontraba en el lugar porque había sido trasladado al hospital Saporiti en un auto de un vecino. Pero desde allí los médicos decidieron trasladarlo al hospital Perrupato de San Martín con diagnostico reservado.

Allí los médicos lo llevaron a quirófano y quedó luego internado en la sala 33, con el siguiente diagnóstico: múltiples heridas punzo-penetrantes con diagnostico reservado.

La fiscalía de Rivadavia dio intervención al ETI que finalmente no actuó ya que el chico no vive con el hombre y no se habían vulnerado sus derechos.