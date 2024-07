Increíble: escuchaba llorar a su vecina todo el día y le escribió una carta en el ascensor para solucionarlo

Una situación particular se vivió en un edificio donde dos vecinos intercambiaron mensajes mediante carteles pegados en el ascensor, como suele hacerse en caso de algún reclamo, además de llamar a la administración para quejarse por mail o por Whatsapp.

En este contexto, un joven mostró cómo fue la discusión que mantuvieron dos vecinas de distintos pisos luego de que una escuchara llorar a la otra. El video fue publicado en su cuenta de TikTok bajo el nombre @ryhmusicok y rápidamente se volvió viral, recibiendo miles de reacciones.

En primer lugar, el joven contó que una de las mujeres dejó un papel escrito a mano pegado en el espejo del ascensor que decía: “Para la vecina del 4° que llora todos los días haciendo un re escándalo. Entendé que hay más personas en este edificio.

Si te rompieron el corazón es problema tuyo. Gracias”. Sin embargo, la historia no quedó ahí, ya que la otra vecina respondió utilizando el mismo método, colocando un cartel encima del otro. “Hola, soy la “llorona del 4°”. Perdón si te molesté pero sí, me dejaron. Tranquila que no lloro más, vieja mala onda”, fue su respuesta.

El clip rápidamente se viralizó en la red social, alcanzando más de 17 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en pocos minutos. Algunos de los comentarios fueron: “Jajaja, pobrecita. Ya ni llorar en paz se puede”, escribió una joven. “Re empática la vecina”, agregó otra persona.

Cabe destacar que en los ascensores muchas veces hay carteles con distintas medidas o advertencias que los inquilinos deben cumplir. Como mostró el joven en TikTok en esta oportunidad, uno muy particular llamó la atención de los vecinos y causó furor en las redes sociales.

Esta peculiar forma de comunicación reflejó no solo la dinámica de convivencia en el edificio, sino también la rápida difusión y repercusión que pueden tener situaciones cotidianas cuando se comparten en plataformas digitales.