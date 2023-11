“Fueron a matar por matar”: el triste testimonio del padre del joven atacado por una patota a la salida de un boliche

Diego Alvaredo, el padre del joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por una patota de chicos a la salida de un boliche ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, relató en diferentes medios el calvario que atraviesa su familia. Y es que, en el trágico episodio que recordó al caso de Fernández Báez Sosa, Alvaredo denunció que los agresores “fueron a matar” a su hijo pese a que él “lo único que hizo mi hijo fue no defenderse”.

En una entrevista para C5N Alvaredo expresó que la salida que tuvo un desenlace fatal la madrugada de este lunes era la tercera vez que el joven asistía a un boliche. Como padre protector que admitió ser, reconoció que él siempre le rogaba a su hijo que no peleara. “Me lo mataron. Creo que era la tercera o la cuarta vez que Lautaro salía a bailar. Yo le pedí que, por favor, me avisara que estaba bien, esa era la condición para que no tuviese problemas, pero me lo mataron igual”, lamentó.

En diálogo con Telenoche de ElTrece, el hombre rompió en llanto al recordar lo sucedido, y agregó: “En los videos se ve claro como él levanta la mano como diciendo ‘yo no tengo nada que ver’ y le pagan de atrás. No le dan chance ni a defenderse, no es una pelea mano a mano. Él cae al suelo y no se puede ni parar porque le siguen golpeando. Fueron a matar por matarlo. No sé qué pensar”.

Esa madrugada, Lautaro había asistido al boliche “Cyrux” ubicado en Laferrere, partido de La Matanza, junto a algunos amigos. Según trascendió, los jóvenes fueron expulsados del local bailable por un altercado que uno de los acompañantes de Alvaedo mantuvo con otro de los presentes.

Foto: gentileza TN.

Cuando los adolescentes estaban en la calle, la riña continuó y Lautaro fue agredido por dos jóvenes, momento en el que cae al suelo. Allí, Ian Agustín Noguera Galeano, de 19 años, le dio una patada en la cabeza, causándole muerte cerebral.

Diego denunció al medio de ElTrece que, si la ambulancia, los médicos y la policía hubieran obrado rápida y efectivamente, el joven podría haber sobrevivido. “Nadie lo ayudó. El patrullero no lo quiso llevar, un amigo de él se hizo cargo, le dijo que los lleven y lo llevan a un materno infantil que carece de todo lo que necesitó Lautaro. Cuando les digo que tenía obra social, se lavaron las manos, me pedían miles de papeles, el recibo de sueldo. ¿Te pensás que en ese estado me iba a acordar del recibo?”, denunció con enojo.

Una vez que Lautaro fue ingresado a la Clínica Mariano Moreno del partido de Moreno, donde permanece internado, su padre contó que, pese a haber llegado inconsciente, por momentos abría los ojos. “Yo le decía: ‘tenés que ser fuerte hijo’. Se aguantó tres paros cardíacos, tres convulsiones gravísimas pero nadie me lo atendió. Catorce horas estuvimos esperando una ambulancia de UTA. En la primera clínica no tenían para una tomografía, y me decían que estaba drogado. Él no fumaba, no tomaba, nada”, explicaba entre lágrimas.

“Él hacía fuerza para estar conmigo. Quizás si lo hubiesen atendido antes, si hubiesen hecho algo, si la ambulancia hubiese llegado antes él se podría haber salvado. La impotencia que me da es terrible, más cuando vi los videos y vi que él no buscó nada”, añadió.

Los últimos mensajes entre Diego y Lautaro

La noche en que Lautaro Alvaredo salió a bailar con sus amigos al boliche de Laferrere le escribió a su padre para informarle que había llegado bien. Esta, como contó Diego en las entrevistas que proporcionó a diferentes medios, era una práctica común entre ambos, ya que su padre lo protegía y cuidaba mucho.

Por este motivo, a la 1:47 Lautaro le envió: “Hola pa, te venía a decir que acá está todo bien”. Algunos minutos después, Diego le pregunta en dónde se encontraba, a lo que el adolescente responde con exactitud: “En frente de la plaza de Laferrere. Un boliche que se llama Cyrux”.

El último chat que Diego mantuvo con su hijo, Lautaro, la noche que este salió a bailar. Foto: Gentileza / Redes.

Consciente de los peligros que acechan durante las salidas nocturnas, Diego le aconsejó a la 1:56: “Bueno, cuídate y alejate de los problemas”, junto a un emoji de un beso. El chat concluye con un tierno y cariñoso intercambio entre ambos. En Telenoche, Diego aseguró que ambos “eran “uno”,

El chat fue compartido por Alvaredo en la red social de Facebook junto a un desgarrador texto: “El último mensaje de mi hijo. ¿Por qué es tan injusta la vida?”.

