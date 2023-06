Juzgan a un exjuez mendocino por abuso sexual y tenencia de material de menores de contenido sexual

Comenzará a ser juzgado hoy el ex juez de Paz de Santa Rosa Hugo Leonardo Torino (66), quien está acusado de haber abusado de su exmujer –una joven haitiana- y también por tener en su poder imágenes de niños referidas a actividades sexuales.

Hoy a las 14.30 el juez penal Alejandro Miguel abría el debate contra el magistrado jubilado por los siguientes delitos: “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia de género, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad contra una persona a quien se le debe respeto especial y además, coacciones simples en tres hechos”.

A esta causa en perjuicio de su expareja se suma otra por “tenencia de material de menores referido a actividades sexuales explícitas o representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

La acusación será realizada por Daniela Chaler, jefa de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, y Belén Sanz, fiscal de Violencia de Género. En tanto que Lucas Lecour, integrante de la organización Xumek, estará representando los intereses de la denunciante.

Desde la defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Legrand, sostienen que las acusaciones de la denunciante no son verdaderas y que encubren otras cuestiones sobre las que pretende obtener algún tipo de ventaja. Por otra parte, sostienen que el ex magistrado no tenía en su poder material de menores.

Larga historia judicial

En mayo de 2017, una mujer haitiana residente en Mendoza se presentó en la justicia federal a denunciar a Torino por trata de personas diciendo que el exjuez la había contactado en 2014 por Facebook, para luego trasladarla a Mendoza en 2015 y alojarla en una casa de Guaymallén. La mujer había denunciado que el hombre no la dejaba salir de su casa y ejercía violencia psicológica.

La justicia federal dictaminó falta de mérito por el delito de trata de personas. “Los hechos no configuran el delito de trata de personas, ni ninguna otra infracción penal. Se trata de una relación de pareja que terminó mal, con las particularidades de que ella es extranjera y que él era juez en ejercicio del cargo desde el inicio y hasta el final de la relación”, explicó la resolución.

Aclarando o que “el imputado se enamoró de una mujer haitiana, joven, bella y de buen nivel sociocultural. Facilitó su viaje a la República Argentina, inició una relación de pareja, tuvo con ella una hija y la mantuvo económicamente para que pudiera formarse para poder ejercer la docencia en nuestro país”.

Tras dictar la falta de mérito la justicia federal giró la causa a la justicia provincial que inició otra investigación en la que la fiscal de Violencia de Género Mónica Romero imputó a Torino por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravad por ser cometida con violencia de género, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad contra una persona a quien se le debe respeto especial y además, coacciones simples en tres hechos.

Imágenes prohibidas

En octubre de 2019, la fiscal Romero ordenó una allanamiento en la casa del juez jubilado, luego de que su exmujer declarara que el hombre se habría encerrado bajo llave en una habitación de su casa con una adolescente y mandaba a su exmujer a hacer alguna tarea doméstica para que estuviera ocupada.

Esta declaración de la denunciante sobre la cual no se obtuvo ningún tipo de pruebas, se descartó. Pero en el allanamiento se secuestraron teléfonos, una CPU, un disco rígido y otros dispositivos electrónicos. Luego, llegó a la fiscalía un informe de la UDAPIF con el contenido de un pendrive de 8 GB con gran cantidad de Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y/o Adolescentes (MASNNA), observándose que algunas de estas imágenes son de contenido explícito”.

Se trata de 1.486 fotos en total, 1.380 de las cuales son de niños y niñas en ropa interior, trajes de baño o desnudos de índole sexual y algunas de contenido explícito. El informe de la UDAPIF advierte que estas imágenes habían sido borradas meses antes de que el pendrive fuera secuestrado.

Algunas “screenshot” –capturas de pantalla- encontradas en el pendrive pertenecen a videos pornográficos con participación de menores de tipo viral que han sido detectado en otras investigaciones de grooming, tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil.