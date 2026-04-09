Detuvieron a un joven de 17 años acusado de balear a una nena en Godoy Cruz

En el marco de un gran operativo con 30 allanamientos, la Policía detuvo esta mañana al presunto autor material de atacar a balazos a la niña de 11 años el pasado 21 de marzo en Godoy Cruz. Se trata de un joven de 17 años, ahora en la mira de la Justicia por el delito de tentativa de homicidio.

El acusado, detenido este jueves en el barrio La Gloria , quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, quien definirá en las próximas horas su futuro en el expediente.

"Tenemos para decir que hay un resultado positivo porque la persona que veníamos a buscar está detenida . Es un menor pero imputable“, anunció la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

"También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa", destacó la funcionaria.

En la causa, otro sospechoso es Pedro "Peter" Morales Anisco (30), un preso de "muy alto perfil" en Almafuerte que habría instigado en el ataque armado. Cumple ya una pena por homicidio y está imputado, desde agosto de 2025, en una causa por venta y distribución de droga dentro del penal, junto a otros reclusos del mismo módulo.

Justamente, esta causa penal -según una de las hipótesis que manejan los investigadores- sería el detonante del brutal tiroteo a la niña de 11: también están imputados Marcelo Agüero Declaux y su hermana, Yamila Agüero, quienes son el padre y la tía de la niña herida. De allí que, de acuerdo a la investigación, el móvil estaría vinculado con una venganza carcelaria.

Ataque en la puerta de su casa: la balacera contra una nena de 11 años

La balacera en cuestión ocurrió el sábado 21 de marzo en el barrio Los Cerrillos, Godoy Cruz, y tuvo como víctima a una nena de 11 años, quien estuvo internada dos semanas en el hospital Notti.

Cuando su madre se fue a bañar antes de irse a trabajar, la menor abrió la puerta de su casa y fue atacada por un hombre -aparentemente, este joven de 17 años hoy detenido- que luego escapó.

La adolescente recibió cuatro balazos calibre 9 mm y, desde entonces, peleó por su vida en el Notti. De hecho, los médicos llegaron a considerar amputarle una de sus piernas, pero logró recuperarse y ya fue dada de alta.