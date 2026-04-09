9 de abril de 2026 - 08:49

Detuvieron a un joven de 17 años acusado de balear a una nena en Godoy Cruz

Se dio en el marco de una serie de 30 allanamientos que se hicieron esta mañana en el barrio La Gloria y también en el Este provincial. El ataque ocurrió el pasado 21 de marzo en el barrio Los Cerrillos.

La información fue anunciada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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El acusado, detenido este jueves en el barrio La Gloria, quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, quien definirá en las próximas horas su futuro en el expediente.

"Tenemos para decir que hay un resultado positivo porque la persona que veníamos a buscar está detenida. Es un menor pero imputable“, anunció la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

"También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa", destacó la funcionaria.

Justamente, esta causa penal -según una de las hipótesis que manejan los investigadores- sería el detonante del brutal tiroteo a la niña de 11: también están imputados Marcelo Agüero Declaux y su hermana, Yamila Agüero, quienes son el padre y la tía de la niña herida. De allí que, de acuerdo a la investigación, el móvil estaría vinculado con una venganza carcelaria.

Ataque en la puerta de su casa: la balacera contra una nena de 11 años

La balacera en cuestión ocurrió el sábado 21 de marzo en el barrio Los Cerrillos, Godoy Cruz, y tuvo como víctima a una nena de 11 años, quien estuvo internada dos semanas en el hospital Notti.

Cuando su madre se fue a bañar antes de irse a trabajar, la menor abrió la puerta de su casa y fue atacada por un hombre -aparentemente, este joven de 17 años hoy detenido- que luego escapó.

La adolescente recibió cuatro balazos calibre 9 mm y, desde entonces, peleó por su vida en el Notti. De hecho, los médicos llegaron a considerar amputarle una de sus piernas, pero logró recuperarse y ya fue dada de alta.

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