Denuncian a un estudiante de arquitectura que “desnudaba” a sus compañeras con IA y las vendía en un sitio porno

Un grupo de unas 15 estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de San Juan denunciaron en la justicia que un compañero, utilizando Inteligencia Artificial, ofrecía en un sitio porno fotos donde aparecen totalmente desnudas.

El denunciado, según publican medios sanjuaninos, vendía en dólares estas imágenes falsas en un sitio porno y además ofrecía sus servicios para “desnudar” a otras mujeres a través de esta engañosa tecnología de edición.

La defensa que esgrimió el joven denunciado por manipular imagenes con Inteligencia Artificial.

El estudiante –identificado como M.P- fue denunciado en junio pasado pero el caso trascendió ayer, cuando las denunciantes se presentaron en la UFI Cavig, donde les dijeron que el caso había pasado al Segundo Juzgado de Faltas-

“Nos sacaba fotos que salíamos en distintos contexto, en la playa, en un shopping o donde sea y nos desnudaba, las fotos parecen reales pero nosotras sabemos que no es nuestro cuerpo. Las subía y lucraba con nosotros”, dijo una las denunciantes a Diario de Cuyo.

La maniobra era la siguiente: el estudiante se bajaba fotos que sus compañeras publicaban en Instagram y Facebook y luego las sometía a un programa de IA para luego negociarla en un sitio porno.

Durante el receso invernal una joven que cursa el cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico recibió un mensaje de una amiga diciéndole que fotos suyas sin ropa estaban publicadas en una página porno.

Bajo un perfil que hoy se encuentra desactivado, el denunciado se hacía llamar “MarioMJohn68″ y publicaba la foto original y luego la editada por la que había que pagar para poder acceder.

“Desnudá cualquier chica con este bot de Telegram”, era uno de los servicios ofrecidos. “Todas completamente desnudas gracias a un bot que hace milagros”, publicaba.

Según Diario de Cuyo, la justicia ha tomado cartas en el asunto y le secuestró los dispositivos móviles, donde habría surgido que la maniobra no solo incluyó imágenes de sus compañeras de estudio, sino también a algunas vecinas.

“La explicación que nos dieron (en la Justicia) es que no hay una ley que ampare estos delitos, no encaja en violencia cibernética ni en ningún otro delito de este tipo. Nos dicen que la tecnología avanzó más rápido que la Justicia pero nosotras quedamos en el medio, no tenemos que ley que nos ampare y nuestras fotos con nuestras caras las vio un montón de personas”, explicó una de las denunciantes.

El estudiante se defendió diciendo que le hackearon las cuentas de sus redes sociales para publicar el material pornográfico y ofrece “mis más sinceras disculpas”.