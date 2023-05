Caso Villouta: la Corte de Mendoza revisará la condena de 3 años que cumple el empresario Alejandro Verdenelli

A casi 6 años de uno de los accidentes fatales más recordados de los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisará esta semana el fallo que condenó al empresario Alejandro Verdenelli (48) por la muerte del joven Alan Villouta (21), quien murió en un accidente de tránsito en agosto de 2017, cuando cruzaba el Acceso Sur, frente a La Barraca.

En abril de 2020 –plena pandemia- Verdinelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso; 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo y 3 años de cumplimiento de reglas de conducta.

El fallo fue dictado por los jueces Ariel Spektor, Aníbal Crivelli y Marcelo Gutiérrez del Barrio fue por el delito homicidio imprudente agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y el imputado la está cumpliendo actualmente en estado de libertad.

Atropello, muerte y fuga: las claves en el "homicidio imprudente" de Alan Villouta

Durante los alegatos, los abogados de Andrés y Andrea Villouta habían solicitado una pena de 5 años de prisión, en tanto que el jefe de los fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, se inclinó por una pena de 3 años de prisión y, por último, los abogados del empresario, pidieron la absolución de su cliente.

Este jueves la Sala 2 de la Corte –conformada por los jueces Omar Palero, José Valerio y Mario Adaro – revisará el fallo a pedido del defensor de empresario.

El video de los padres de Alan

“Por favor, a los jueces de la Corte, que por una vez pensemos que se haga una justicia justa. Y que todos tengamos esa paz que necesitamos hace 6 años”, dice Andrés Villouta, cerrando el video que subió a su página de Facebook.

“Él pide que la Corte le rechace su condena, quedar impune. Señor Verdenelli, hasta cuándo nos va a hacer sentir el rigor del dolor en nuestros corazones como papás. Hasta cuándo va a pedir su inocencia sabiendo que es culpable, hasta cuándo si nunca fue privado de su libertad”, explica el padre de la víctima.

En tanto que su madre, Andrea, sostiene que el condenado “fue la persona que mató, dejó abandonado a mi hijo sin remordimiento alguno. No está preso y nunca estuvo preso. Él quiere que se revoque esta condena, es decir, no quiere tener ni los tres años de prisión en suspenso ni la inhabilitación. El argumento del abogado de Verdenelli, es que no estaba la cartelería vial, que la velocidad que se dijo que iba no era la correcta, que no se fugó porque asegura que su cliente creyó que le habían tirado algo y no vio a nadie”

El caso

En los primeros minutos del sábado 26 de agosto de 2017, e joven Alan Villouta Bazán salió de trabajar en una pizzería de La Barraca y se fue a tomar un colectivo para regresar a su casa. Al cruzar el Acceso Sur fue embestido por un vehículo. Era el Porsche Cayenne de Verdenelli, quien no se detuvo. Según los peritos, iba a 60 o 75 kilómetros por hora, es decir que no excedía el máximo para el Acceso Sur (110 kilómetros por hora).

El chico murió en el lugar, donde quedaron un espejo de un vehículo y restos de algunas molduras de color blanco. Según los peritos de Científica, Alan fue golpeado en la pierna izquierda y luego recibió otro golpe en la cabeza con el costado del vehículo.

Un largo camino judicial

-El joven Alan Villouta murió el sábado 26 de agosto de 2017, tras ser atropellado en el Acceso Sur, cuanto intentaba cruzarlo a la altura de La Barraca por un vehículo que se dio a la fuga.

-Al día siguiente el padre de Alejandro Verdenelli entregó a la Policía el Porsche Cayenne de su hijo.

-El lunes –cuando un análisis de alcoholemia no tenía ningún sentido- Verdenelli se presentó en Homicidios junto con su abogado. Fue imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que tiene penas que van de los 8 a 25 años de prisión.

-Tras pasar 19 días en el Centro Transitorio de Detención, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y cerca de Navidad, le dieron la libertad de 2017.

-En febrero de 2018 el fiscal de Homicidios Carlos Torres realizó un sustancial cambio de calificación. Verdenelli estaba imputado por homicidio simple con dolo eventual y desde ese momento la calificación fue homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria -figura penal que tiene un castigo de 3 a 6 años.

-En mayo de 2018, el juez Jorge del Pópolo le negó a Alejandro Verdenelli la realización de una “probation” solicitada por el abogado Eduardo de Oro. La idea era que no se hiciera el juicio y que se le dictaran algunas normas de conducta.

Imputación y reclamo de justicia por el joven atropellado en el Acceso Sur

-También se solicitó que el delito se extinguiera a través de una “reparación integral”, medida que implica una indemnización económica. La familia Villouta también realizó una demanda civil que terminó con un arreglo entre las partes.

-En febrero de 2020, la Fiscalía de Homicidios, a pedido del defensor, solicitaron dos veces a los padres de la víctima que aceptaran realizar una juicio abreviado pero los Villouta no accedieron.

-El 14 de abril de 2020 Verdenelli fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.

-El 27 de mayo de 2020 el abogado defensor del empresario hizo una presentación ante el mismo tribunal para que la sentencia sea revisada por la Suprema Corte.