Presidenciales: el día después según el efecto Milei

Se aproximan las presidenciales y la política mendocina palpita, más que nada, en base a los sorprendentes resultados de las primarias de agosto, en las que la fuerza liderada por Javier Milei sorprendió aquí con una diferencia que pocos calcularon y que, principalmente, dejó mal parada y con interrogantes a la dirigencia de Cambia Mendoza, que debía poner en juego su liderazgo local un mes después.

El claro triunfo de Alfredo Cornejo disipó aquellas dudas en el oficialismo provincial. Algunos temían que muchos votos a favor de Milei se trasladasen al espacio liderado por De Marchi, pero esa posibilidad quedó desechada a la luz de los resultados del 24 de setiembre. Se pudo ver que es la propuesta libertaria lisa y llana la que motiva a muchísima a optar por ese sector. Es el ingreso al cuarto oscuro buscando la boleta con el rostro y el nombre de Milei. Ahí está la diferencia.

De todos modos, en la dirigencia local, en general, hay impaciencia por el próximo resultado nacional del domingo 22. En el oficialismo local están los que sostienen que Milei ganará en primera vuelta, ese mismo día, y otros que esperan que Patricia Bullrich llegue al balotaje. El gran rival, no obstante, sigue siendo Sergio Massa y detrás suyo los 20 años de kirchnerismo. Se desconfía mucho de las encuestas, aunque algunos de los datos que potencian tantas sospechas existentes sobre los resultados provienen de mediciones de confianza del oficialismo.

El gobernador electo ya se ha expresado con respecto a Milei y su posible presidencia. No es imaginable una relación muy cordial. El temperamento del libertario es un asunto que le preocupa a Cornejo más allá de que, en el poder, el “León” se anime a hacer en materia económica, social y laboral lo que nadie pudo o no quiso hacer antes. Se verá. Primero hay que esperar el resultado electoral, dicen en la cercanía del todavía senador nacional por nuestra provincia.

Por otra parte, el líder radical mantiene su fidelidad con la fórmula que encabeza Patricia Bullrich, a la que recibirá en la provincia la próxima semana. Hay quienes ven en Cornejo a un futuro negociador tanto si la candidata de Juntos por el Cambio accede a la Presidencia como si pierde. Es que el radicalismo tendrá una suerte de liga de gobernadores que han logrado triunfos resonantes este año y el mendocino, con su regreso, vuelve a adquirir un posicionamiento interesante en base a su habilidad política como a la experiencia adquirida.

Como indicábamos, prácticamente nadie descarta que el líder libertario vuelva a ganar en esta provincia, como ocurrió el domingo de las PASO nacionales. Pero estiman en Cambia Mendoza que Bullrich podría mejorar bastante su rendimiento aquí, permitiendo que la lista de candidatos a diputados nacionales del espacio pueda aspirar a un segundo lugar de la lista de 5 que se eligen y renuevan con el voto popular. Aquel sorprendente domingo de agosto los libertarios, que ganaron en la mayoría de las provincias, sumaron aquí 45% de los votos, dejando en un lejano segundo lugar a Juntos por el Cambio, que obtuvo 28%. Ese resultado dolió especialmente en el radicalismo local, ya que los tres primeros candidatos a diputado nacional son Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibáñez, integrantes del espacio preponderante en la política provincial desde 2013 a la fecha.

Por otro lado, como a la mayoría de la dirigencia de Juntos por el Cambio, a los radicales mendocinos también les preocupa el futuro de esa coalición después del actual proceso electoral. Hay inquietud sobre la continuidad de la alianza si Patricia Bullrich no logra ingresar a la segunda vuelta. Ni qué hablar si Milei se impone el 22 y queda atrás toda posibilidad de balotaje.

Y aun sobreviviendo Juntos por el Cambio a una eventual derrota de Bullrich, muchos se preguntan quién garantiza que dirigentes radicales de todo el país no terminen acercándose a la propuesta de unidad que hizo Sergio Massa. Hipótesis de la política, al menos por ahora. El pedido de respaldo a Milei por parte de Macri, desde Harvard, no aportó mucho para mantener un clima de unidad, a pesar de que el ex presidente ve complicado el relacionamiento de Milei y los suyos con el resto de la dirigencia.

De todos modos, si aquella ruptura se llegase a concretar, en nuestra provincia probablemente no lo sienta mucho el oficialismo, ya que el desprendimiento de Cambia Mendoza que concretó Omar de Marchi prácticamente anticipó los tiempos en tal sentido, aunque en nuestro medio todo fue a partir de diferencias difíciles de conciliar con el eje Cornejo-Suárez.

La mente del oficialismo local está puesta en la contienda que habrá dentro de un par de semanas. De acuerdo al resultado, gane o pierda Juntos por el Cambio, habrá un reacomodamiento de piezas en el tablero político, en el cual, quién puede dudarlo, Cornejo será protagonista.