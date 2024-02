Milei y lo que dice su violencia verbal

No son infamias de la “casta” a la que proclama recortar privilegios. Hay algo “fidelcastriano” en Javier Milei. Su artillería verbal disparando a mansalva contra todo lo que no se alinee dócilmente con sus posiciones, no es un rasgo secundario que resaltan los “tibios”, los kirchneristas y los “comunistas” para correr el eje de lo principal, que es la transformación económica en marcha.

Incluso los muchos que entienden la necesidad de una reforma que libere las fuerzas de la economía privada desatando los excesos regulatorios y alivianando el peso del estado, consideran una señal oscurísima la agresividad con que el presidente descarga su intolerancia contra la crítica y todo lo que él considera traición y comunismo.

No hay que ser comunista sino demócrata, lo que implica pertenecer a la cultura liberal, para espantarse de esos ataques desaforados.

El fallecido Jorge Batlle llamó “manga de ladrones” a los argentinos y Pepe Mujica dijo “esta vieja es peor que el tuerto” refiriéndose a Cristina y Néstor Kirchner. Pero ambos presidentes uruguayos creían hablar en off y no públicamente.

Joe Biden dijo que el presidente ruso “es un loco hijo de puta”, lo que también disparó tiempo atrás contra un venenoso corresponsal de la Fox en la Casa Blanca. Pero son excepciones, no la regla.

En cambio atacar con violencia verbal era la regla en Fidel Castro, quien rugía descalificaciones espantosas contra quien cuestionara su régimen. Con el rótulo de “gusanos” estigmatizó a los disidentes y a quienes escapaban en balsa hacia Florida. “Abyecto Judas” y “lamebotas de los yanquis”, descerrajó contra Jorge Batlle y Fernando de la Rúa, entre tantos otros blancos de su lengua letal.

La violencia verbal es un rasgo autoritario y procura intimidar para silenciar críticas y denuncias. Entre los aprendices de Fidel Castro se destacó Hugo Chávez. “Pitiyanquis” era la descalificación más suave en el arsenal con que el exuberante líder caribeño atacaba a sus adversarios y críticos.

También el matrimonio Kirchner recurrió al linchamiento de imagen contra sus adversarios, a los que presentaba como “la anti-patria”. Néstor y Cristina se valían de voceros y de un dispositivo periodístico de linchamiento mediático, cuyo principal exponente era el programa 6,7,8.

Por cierto, la violencia política no es exclusiva del sectarismo izquierdista. El ex presidente filipino Rodrigo Duterte es un ejemplo asiático de brutal agresividad verbal contra opositores y críticos. El partido español Vox, el trumpismo en Estados Unidos y el bolsonarismo en Brasil son otros ejemplos de violencia política a mediante insultos y descalificaciones en la vereda ultraconservadora. Y Javier Milei es el ejemplo argentino de ese recurso autoritario.

Ya no vocifera insultos con el rostro desencajado como en los programas de televisión, donde adquirió la notoriedad volcánica que lo hizo competitivo en la salvaje jungla política argentina.

Sigue lanzando misiles verbales a mansalva, pero lo hace sin gritar con los ojos desorbitados.

Después de llamar Lali “Depósito” a la talentosa cantante y actriz cuyo apellido es Espósito, llamó “nido de ratas” al Congreso y “traidor”, además de “basura”, al respetable economista y político liberal Ricardo López Murphy.

Antes de eso, había publicado una lista negra de legisladores y gobernadores a los que llamó “traidores” por el fracaso de su desmesurada Ley Ómnibus en el Congreso.

Como si no entendiera la peligrosa asimetría entre la gravitación que le da su posición, y la exposición de las personas a las que marca con insultos para hacerlas blanco del agresivo desprecio de sus seguidores.

Igual que Trump al acusar con delirantes teorías conspirativas a Taylor Swift, sabiendo que sobre los escenarios una superestrella pop es un blanco fácil para cualquier fanático que quiera atacarla.

La violencia política siempre comienza siendo violencia verbal.

Por cierto, gran parte de la dirigencia política, gremial etcétera es una “casta” que actúa para sí misma, como lo es Daniel Scioli, ex gobernador peronista-nestorista-cristinista al que Milei asesoró sin cuestionar los fondos públicos que gastaba en espectáculos musicales para llegar a la presidencia. Eso no significa que la cabeza del gobierno esté actuando con equilibrio y verdadero espíritu liberal.

Fue un rasgo detestable de los gobiernos kirchneristas y su aparato de propaganda, y no tiene por qué no serlo ahora, aunque muchos de los que denunciaban esa violencia política cuando gobernaba Cristina, minimizan su gravedad en el accionar libertario.

Ocupar en el pensamiento económico el polo opuesto de un sectarismo populista de izquierda, no implica no expresar un populismo sectario.

Las palabras flamígeras en la cumbre, encienden llamas en el llano. Las usan los liderazgos dogmáticos que se sienten predestinados para concretar su obra. Igual que en religión, los dogmas políticos y económicos son verdades absolutas. Los liderazgos dogmáticos son sus guardianes y quienes las cuestionan son blasfemos y herejes que merecen ser aborrecidos.