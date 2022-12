Un joven comió fideos del día anterior, se enfermó gravemente y tuvieron que amputarle las piernas

Un joven de 19 años oriundo de Reino Unido comió sobras de comida que tenía del día anterior y se enfermó. Los síntomas fueron empeorando, debió ser intervenido y finalmente sufrió la amputación de ambas piernas. El caso fue dado a conocer por la revista científica The New England Journal of Medicine.

El hombre, identificado como JC, comió un plato de fideos con pollo que la noche anterior había pedido un amigo. Sin embargo, apenas terminó el plato empezaron a haber signos de que algo no estaba bien y cayó enfermo.

Llegó al hospital con alta temperatura y una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto, por lo que fue sedado. Los registros médicos no mostraron que el joven sufriera algún tipo de alergia y ,además, tenía todas las vacunas correspondientes desde la infancia.

JC no tomaba prácticamente alcohol, aunque si era fumador de cigarrillos y de marihuana, según informó el Daily Star.

Antecedentes y pocas pistas

El joven empeoró en poco tiempo y debieron trasladarlo en helicóptero a otro hospital para que pudiera recibir un tratamiento adecuado.

“El paciente había estado bien hasta 20 horas antes de esta admisión cuando desarrolló dolor abdominal difuso y náuseas después de comer fideo, pollo y sobras de una comida en un restaurante” informó el Journal.

De acuerdo a la revista, el joven, que trabajaba tiempo parcial en un restaurante, no había viajado en los últimos tiempos ni tampoco había estado expuesto a animales o personas enfermas.

Sin embargo, su padre tenía una enfermedad de las arterias coronarias y su hermano había sufrido meningitis viral a las seis semanas de edad.

Síntomas y desenlace inesperado

“El dolor abdominal y los vómitos fueron seguidos por el desarrollo de escalofríos, debilidad generalizada, mialgias difusas que empeoran progresivamente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa”, explicó The Journal.

Y agregó: “Cinco horas antes de esta admisión, se desarrolló una coloración púrpura de la piel y un amigo llevó al paciente al área de emergencias de otro hospital para su evaluación. Se confirmó que padecía una infección bacteriana agresiva que hizo que sus riñones fallaran y su sangre comenzara a coagularse”.

Al paciente debieron amputarle las piernas luego de una sepsis

Luego de un análisis de bacterias en su sangre, el paciente dio positivo para Neisseria meningitidis. Esta es una forma de sepsis que puede llegar a matar a aquellos que la padecen.

Una de las hipótesis que maneja el cuerpo médico es que el joven se infectó con la bacteria a través de su saliva, y que podría no haber recibido la dosis de refuerza de la vacuna meningocócica cuando tenía 16 años.

El tejido de sus pies y sus piernas (hasta los pies) desarrolló gangrena. Por este motivo tuvieron que amputarle partes de todos sus dedos y también sufrió amputaciones debajo de la rodilla.

“El accidente es extraño” aseguró el Dr. Bernard, pero destacó que el estudiante logró salir con vida.