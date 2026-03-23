Prohibido dormir en fábricas de queso y otras 49 leyes absurdas que siguen vigentes en Estados Unidos

Muchas de estas normas provienen de legislaciones antiguas que nunca fueron derogadas, castigando desde el uso de ropa interior sucia hasta tirarse pedos los jueves.

Estados Unidos es conocido como el país de la libertad, pero su sistema legal esconde leyes que desafían toda lógica moderna. Desde prohibiciones sobre cómo vestir hasta reglas insólitas para el tráfico, muchas de estas leyes son reliquias de un pasado distante que, técnicamente, aún permanecen vigentes en varios estados.

La legislación estadounidense es una de las más antiguas, lo que explica la presencia de elementos que trasladan al ciudadano a un contexto histórico muy distinto al actual. Aunque muchas de estas normas parecen absurdas o jamás se comprueba su cumplimiento, el hecho de que no hayan sido derogadas permite que sigan figurando en los códigos estatales.

image Normas de tráfico que desafían el sentido común En el ámbito de la conducción, las sorpresas son constantes. Por ejemplo, en el estado de Misuri es ilegal viajar con un oso dentro del vehículo. En Alabama, las autoridades parecen dudar del juicio de sus habitantes, ya que existe una prohibición expresa de conducir con los ojos vendados.

Otros estados han tenido reglas basadas en la apariencia o el destino de los animales accidentados. En Denver, Colorado, existió una ley que impedía a los dueños de autos negros circular los domingos. Por su parte, en Carolina del Norte, la ley permite que si un conductor atropella a un animal, pueda llevárselo a casa para comérselo en lugar de llamar a emergencias.

Prohibiciones insólitas en la vida cotidiana y el hogar La vida cotidiana también está regulada por normas extravagantes. En Alabama, poner sal en las vías del tren es un delito que puede castigarse con la pena de muerte, y llevar un helado de cono en el bolsillo trasero del pantalón está prohibido. Florida también tiene lo suyo: es ilegal tirarse pedos en lugares públicos después de las seis de la mañana de un jueves.