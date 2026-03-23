23 de marzo de 2026 - 12:25

Prohibido dormir en fábricas de queso y otras 49 leyes absurdas que siguen vigentes en Estados Unidos

Muchas de estas normas provienen de legislaciones antiguas que nunca fueron derogadas, castigando desde el uso de ropa interior sucia hasta tirarse pedos los jueves.

Estas son las leyes más absurdas de Estados Unidos.

Estas son las leyes más absurdas de Estados Unidos.

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Por Cristian Reta

Estados Unidos es conocido como el país de la libertad, pero su sistema legal esconde leyes que desafían toda lógica moderna. Desde prohibiciones sobre cómo vestir hasta reglas insólitas para el tráfico, muchas de estas leyes son reliquias de un pasado distante que, técnicamente, aún permanecen vigentes en varios estados.

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La legislación estadounidense es una de las más antiguas, lo que explica la presencia de elementos que trasladan al ciudadano a un contexto histórico muy distinto al actual. Aunque muchas de estas normas parecen absurdas o jamás se comprueba su cumplimiento, el hecho de que no hayan sido derogadas permite que sigan figurando en los códigos estatales.

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Normas de tráfico que desafían el sentido común

En el ámbito de la conducción, las sorpresas son constantes. Por ejemplo, en el estado de Misuri es ilegal viajar con un oso dentro del vehículo. En Alabama, las autoridades parecen dudar del juicio de sus habitantes, ya que existe una prohibición expresa de conducir con los ojos vendados.

Otros estados han tenido reglas basadas en la apariencia o el destino de los animales accidentados. En Denver, Colorado, existió una ley que impedía a los dueños de autos negros circular los domingos. Por su parte, en Carolina del Norte, la ley permite que si un conductor atropella a un animal, pueda llevárselo a casa para comérselo en lugar de llamar a emergencias.

Prohibiciones insólitas en la vida cotidiana y el hogar

La vida cotidiana también está regulada por normas extravagantes. En Alabama, poner sal en las vías del tren es un delito que puede castigarse con la pena de muerte, y llevar un helado de cono en el bolsillo trasero del pantalón está prohibido. Florida también tiene lo suyo: es ilegal tirarse pedos en lugares públicos después de las seis de la mañana de un jueves.

El trato con los animales y la vestimenta son otros focos de leyes extrañas. En Atlanta, Georgia, no se pueden atar jirafas a postes de teléfono, mientras que en Arizona las mulas tienen prohibido dormir en una bañera. Incluso la ciencia ha sido objeto de legislación: en Indiana, una normativa estableció que el valor del número Pi es 4 en lugar de su cifra real.

Otras prohibiciones incluyen no poder hablar inglés británico en Illinois, la imposibilidad de pescar en pijama en ese mismo estado, o la restricción en Dakota del Sur que impide dormir dentro de una fábrica de quesos. Estas curiosidades demuestran que, en el sistema legal norteamericano, el pasado y el presente conviven de formas inesperadas.

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Una por una, las 50 leyes absurdas de Estados Unidos

  1. Los pájaros tienen prioridad en las autopistas, en Utah.
  2. Prohibido hablar inglés británico, en Illinois.
  3. Prohibido sexo con animales de menos de 18 kg, en Virginia.
  4. Prohibido disparar fusiles desde el coche, salvo a ballenas, en California.
  5. Prohibido lanzar cuchillos a personas con camiseta a rayas, en Kansas.
  6. Prohibido cabalgar en camello en autopistas, en Nevada.
  7. Prohibido usar botas de cowboy sin tener dos o más vacas, en California.
  8. Prohibido limpiar el coche con ropa interior sucia, en San Francisco.
  9. Prohibido que los niños lleven cortes de pelo insólitos, en Texas.
  10. Prohibido tener más de dos vibradores en casa, en Arizona.
  11. Prohibido pescar en pijama, en Illinois.
  12. Prohibido atar jirafas a postes de teléfono, en Atlanta, Georgia.
  13. Prohibido andar en mula sin gorro en agosto, en Pennsylvania.
  14. Prohibido caballos en hostales sin pantalones, en Carolina del Sur.
  15. Prohibido que los pollos crucen la calle, en Quitman, Georgia.
  16. Prohibidos los duelos con pistolas de agua, en Massachusetts.
  17. Se considera sobrio a quien no se cae al suelo, en Kentucky.
  18. Hombres con bigote no pueden dar besos, en Nevada.
  19. Prohibido excitar a las mustelas, en Minnesota.
  20. Obligatorio bañarse una vez al año, en Kentucky.
  21. Prohibido comer en lugares que se incendian, en Chicago.
  22. Prohibidas las peleas entre perros y gatos, en Carolina del Norte.
  23. Prohibido pescar con lazo, en Pennsylvania.
  24. Prohibido hacer cosquillas con plumero a estudiantes de pilotaje, en Columbia, Pennsylvania.
  25. Prohibido hacer ruido tomando sopa, en Nueva Jersey.
  26. Ilegal prestar la aspiradora a un vecino, en Denver.
  27. Ilegal caminar hacia atrás comiendo cacahuetes en conciertos, en Greene, Nueva York.
  28. Prohibido tomar el sol en días de lluvia sin buen pronóstico, en California.
  29. Pena de muerte por poner sal en la vía del tren, en Alabama.
  30. Prohibido llevar un helado en el bolsillo trasero, en Alabama.
  31. Prohibido pescar montado a caballo, en Idaho.
  32. El valor oficial de PI es 4, en Indiana.
  33. Prohibido cruzar la frontera con un pato en la cabeza, en Minnesota.
  34. Prohibido disparar a grupos de 7 o más indios, en Montana.
  35. Ilegal negar la existencia de Dios, en Vermont.
  36. Prohibido circular con armas de más de 1,8m, en Seattle, Washington.
  37. Ilegal fingir que tus padres son ricos, en Washington.
  38. Prohibido llevar un violín en una bolsa de papel, en Utah.
  39. Prohibido servir tarta de manzana sin queso, en Wisconsin.
  40. Prohibido despertar osos para sacarles fotos, en Alaska.
  41. Ilegal utilizar ropa transparente, en Rhode Island.
  42. Prohibido servir vino en tazas de té, en Kansas.
  43. Prohibido tirarse pedos en público los jueves tras las 6 am, en Florida.
  44. Prohibido dormirse en el secador de pelo de la peluquería, en Florida.
  45. Prohibido criar cocodrilos en una bañera, en Arkansas.
  46. Prohibido regalar cajas de bombones de menos de 23 kg a mujeres, en Idaho.
  47. Prohibido meterse monedas en la oreja, en Hawaii.
  48. Las mulas no pueden dormir en una bañera, en Arizona.
  49. Prohibido usar bigote falso que cause risa en la iglesia, en Alabama.
  50. Prohibido dormir en una fábrica de quesos, en Dakota del Sur.
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