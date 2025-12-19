"Los Juegos del Hambre" de Trump: un varón y una mujer de cada estado competirán en algo impensado

En el marco de los festejos por el 250° aniversario de Estados Unidos , que se cumplirá en 2026, el presidente Donald Trump anunció la realización de unos “Juegos Patriotas”, una competencia deportiva nacional que ya generó una fuerte polémica en redes sociales: es casi un calco a las bases de la saga de libros y películas “Los Juegos del Hambre”.

Según explicó el propio Trump en un video oficial, el evento se realizará durante el otoño boreal de 2026 y se extenderá durante cuatro días . Participarán “los mejores atletas de secundaria” del país: un varón y una mujer por cada estado y territorio.

En las historias distópicas escritas por Suzanne Collins , un chico y una chica por cada distrito (son 12) combaten a muerte por salir de la pobreza y ganar bienestar y lujo para el resto de sus vidas.

El mandatario estadounidense definió a sus Juegos Patriotas como “un evento atlético sin precedentes” y aprovechó para insistir con su agenda cultural al remarcar: “Les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, en una nueva ofensiva contra los atletas transgénero , después del revuelo del año pasado con la boxeadora argelina Imane Khelif.

En julio pasado, durante un acto en Iowa, Trump ya había anticipado su intención de organizar esta competencia, con transmisión televisiva y bajo la supervisión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy.

Los juegos del hambre: en llamas (2013) Los juegos del hambre: en llamas (2013) Lionsgate

El anuncio reactivó críticas de la oposición demócrata, que no tardó en trazar paralelismos con las novelas distópicas de Suzanne Collins llevadas al cine, donde un régimen autoritario obliga a jóvenes de distintos distritos a competir entre sí en un espectáculo de alcance nacional.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X publicó un fragmento de la primera película de la saga, en el que se anuncia que cada distrito debe ofrecer “como tributo a un joven y a una joven” para un certamen presentado como una muestra de “honor, valentía y sacrificio”.

En el mismo mensaje, Trump también volvió a mencionar su proyecto para construir un Arco del Triunfo en Washington. “Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo. Un hermoso Arco del Triunfo, uno como el de París (…) y vamos a tener uno en Washington, DC, muy pronto”, afirmó.