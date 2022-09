La historia interna de la CIA versus Rusia: de la conspiración de la Guerra Fría a la propaganda “negra” en Ucrania

A principios de la década de 1990, el senador Patrick Moynihan hizo campaña por la abolición de la CIA. El brillante activista pensó que el Departamento de Estado de EE. UU. debería hacerse cargo de sus funciones de inteligencia. Para él, la era del secreto había terminado.

En el discurso de presentación de su proyecto de ley de Abolición de la CIA en enero de 1995, Moynihan citó el desdén del autor británico John le Carré por la idea de que la CIA había contribuido a la victoria en la guerra fría contra la Unión Soviética de Leonid Brezhnev y sus sucesores. “El imperio soviético no se vino abajo porque los espías colocaron micrófonos ocultos en la habitación del hombre en el Kremlin o pusieron vidrios rotos en el baño de la señora Brezhnev”, había escrito Le Carré.

Este fue uno de los puntos más bajos de la CIA desde su establecimiento en 1947 (mi nuevo libro marca el 75 aniversario de la agencia ). Fue creado con dos objetivos clave en mente: frustrar el expansionismo soviético y prevenir otro ataque sorpresa como el llevado a cabo por los japoneses en Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien la campaña de Moynihan para cerrar la CIA finalmente no prevaleció, ciertamente hubo una percepción generalizada de que la agencia ya no era adecuada para su propósito y debería ser restringida.

A lo largo de la guerra fría, muchos habían considerado la lucha contra el comunismo como la razón de ser de la CIA. Con el colapso de la Unión Soviética , el papel de la agencia fue menos claro y fue objeto de fuertes críticas por haber distorsionado la inteligencia y “complacer descaradamente” a un punto de vista ideológico: el anticomunismo ciego. Sin la guerra fría, predijo Moynihan, la CIA se convertiría en “una especie de programa de jubilación para un cuadro de guerreros fríos que ya no se necesita realmente”.

Sin embargo, tres décadas después, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha vuelto a poner la amenaza de Rusia a la estabilidad del mundo en la cima de la agenda exterior de Estados Unidos. Con un formidable Kremlinólogo ahora a cargo de la CIA y Donald Trump fuera de la imagen presidencial (al menos por el momento), se podría esperar que la agencia sea un actor influyente en la respuesta de EE. UU. a esta " nueva guerra fría “. Pero, ¿cuánto confía Washington en la CIA en estos días y cuánta influencia tiene realmente en los acontecimientos en Ucrania? Para arrojar luz sobre estas preguntas, debemos remontarnos a los primeros días de la presidencia de Ronald Reagan.

“Mantente fuera de mi negocio”

Como presidente de EE. UU. de 1981 a 1989, el neoconservador Reagan liberó a la CIA de las restricciones que le habían sido impuestas durante la década de 1970 posterior a la reforma de Vietnam.

Al igual que otros anticomunistas, Reagan vio a la agencia como un arma principal para debilitar a la Unión Soviética, a la que denunció como el “imperio del mal”, y prevenir la propagación mundial del comunismo. El nuevo presidente de EE. UU. estaba convencido de que, al oponerse a un enemigo poco ético, uno no podía permitirse el lujo de ser demasiado escrupuloso. Eligió como director de la CIA a Bill Casey, un veterano de la inteligencia en la Segunda Guerra Mundial, una época en la que los estafadores sucios se habían quitado los guantes.

Un guerrero absolutamente frío, Casey resucitó los viejos hábitos de la CIA, dirigiendo operaciones encubiertas contra el gobierno sandinista de izquierda, pero elegido democráticamente, en Nicaragua desde diciembre de 1981 hasta el alto el fuego de marzo de 1988. Incluso el veterano senador conservador Barry Goldwater admitió que estaba “enojado apagado” cuando, en 1984, la CIA minó los puertos de Nicaragua sin informar al Congreso. Ante este descuido, el intransigente Casey respondió: “El negocio del Congreso es mantenerse al margen de mis asuntos”.

La CIA trabajó en estrecha colaboración con los Contras , terroristas de derecha que buscaban derrocar al gobierno sandinista. La agencia entrenó a estos guerrilleros en campamentos secretos en países adyacentes y organizó lanzamientos de municiones desde aviones estacionados en bases clandestinas. En una iniciativa, un agente de la CIA contratado escribió un manual para los Contras que explicaba cómo asesinar a personas del propio lado (los cráneos tenían que fracturarse de la manera correcta) y luego culpar al enemigo.

Un Congreso estadounidense que desaprobaba prohibió estos lanzamientos de armas y cortó los fondos necesarios. Para evitar esto, se suministraron armas ilegalmente a Irán (entonces en guerra con Irak) a través de Israel, pagadas con la asistencia financiera encubierta de Irán a los Contras. Sin embargo, temiendo la ira del Congreso si se descubriera esta artimaña ( como sucedió más tarde ), la administración Reagan pasó por alto a la CIA en la administración de la estafa Irán-Contra. Si bien el presidente no había perdido la confianza en la agencia, esto era una señal de que la CIA se estaba volviendo cada vez más tóxica a los ojos del Congreso, por lo que era demasiado arriesgado desplegar sus espías de la manera habitual.

Sin embargo, sobre la amenaza planteada por la Unión Soviética, hubo un acuerdo mucho mayor. El director de la CIA, Casey, se alineó con el secretario de defensa, Caspar Weinberger, y la mayoría del gabinete de Reagan en la adopción de una postura intransigente hacia Moscú. Fueron apoyados por el principal experto en Rusia de la CIA, Bob Gates, quien después de obtener su doctorado en asuntos rusos sin haber visitado el país, proclamó que la Unión Soviética era un ejemplo de “despotismo oriental”.

Un entusiasta boy scout en su juventud, Gates, ya sea por convicción o por cálculo de carrera, se pegó a la bandera estadounidense y no ofreció ningún desafío a ningún presidente que quisiera jugar con la amenaza de Moscú. Bajo Reagan, Casey y Gates, la CIA trabajó incansablemente para socavar a la Unión Soviética, apoyando en secreto al movimiento de oposición Solidaridad de Polonia y participando en actos de sabotaje económico contra la economía soviética.

De hecho, según los partidarios republicanos que argumentaron que el presidente Reagan ganó la guerra fría ( la “tesis de la victoria” ), EE. UU. lanzó su Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI o “Star Wars”) con el objetivo de obligar a Moscú a responder, arruinando así el economía soviética y provocando el colapso del comunismo. SDI era un sistema de defensa espacial multimillonario diseñado para interceptar y destruir misiles enemigos entrantes. De acuerdo con la tesis de la victoria, las estimaciones exageradas de Gates sobre el poderío militar soviético no fueron un caso de anticomunismo irreflexivo, sino más bien una estratagema astuta diseñada para persuadir al Congreso de financiar el farol de Star Wars.

Gates pasaría a dirigir la CIA entre 1991 y 1993, los años en que el senador Moynihan hacía campaña por su abolición. Las audiencias de confirmación del Senado que precedieron al mandato de Gates serían la ocasión para algunas amargas denuncias de antiguos colegas. Gates recordó más tarde que estos cargos de distorsión de inteligencia de la década de 1980 “realmente pusieron en peligro mi confirmación”.

Jennifer Lynn Gaudemans, quien en 1989 había dejado la Oficina de Análisis Soviético (Sova) de la CIA en un estado mental desilusionado, acusó a Gates de ver conspiraciones soviéticas en cada esquina y de “complacer descaradamente a un punto de vista ideológico”.

En las audiencias del Senado, Gaudemans testificó que los analistas de Sova estaban profundamente molestos cuando Gates suprimió sus hallazgos de que la Unión Soviética, de hecho, no estaba orquestando travesuras en Irán, Libia y Siria. Ella afirmó que él les había negado incluso la oportunidad de publicar notas al pie de página disidentes. Los jefes de división de Sova, dijo, fueron despedidos rutinariamente por ser “demasiado blandos” en temas como la política soviética en el mundo en desarrollo y el control de armas.

Pero mientras los analistas de la agencia tenían problemas con Gates, individuos más poderosos, entre ellos el secretario de Estado de EE. UU., George Shultz, estaban dispuestos a escuchar. Los datos y hallazgos generados por Sova llegaron a los escritorios de los negociadores estadounidenses.

El 18 de noviembre de 1985, la víspera de la reunión cumbre de Reagan con el líder soviético Mikhail Gorbachev en Ginebra, el presidente y sus negociadores recibieron una evaluación de inteligencia en el sentido de que, mientras Gorbachev estaba reparando el daño económico de la era Brezhnev, no cumpliría sus objetivos de crecimiento. Debido a esto y al agudo descontento nacionalista en Polonia, los analistas de la CIA le dijeron a Reagan que Gorbachov estaba listo para tratar con Estados Unidos.

A través de tales conocimientos, la agencia desempeñó un papel importante en el fin de la “vieja” guerra fría, que culminó con la disolución de la Unión Soviética el día de Navidad de 1991. Pero en el proceso, también contribuyó sin darse cuenta a la idea de que la CIA podría no EE. UU., que ahora es globalmente dominante, ya no lo necesitará.

Inteligencia para complacer

Una década más tarde, el comportamiento confiado de Estados Unidos después de la Guerra Fría cambió de golpe cuando dos aviones secuestrados volaron contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Y la CIA sería el chivo expiatorio.

El ataque planeado por Osama bin Laden expuso de manera flagrante la incapacidad de la CIA para mantener su misión fundacional de prevenir otro ataque al estilo de Pearl Harbor en Estados Unidos. Bajo presión renovada para justificar su existencia, la agencia sucumbió a las demandas de la administración de George W. Bush en la " guerra contra el terrorismo " que surgió de las cenizas del 11 de septiembre.

Mientras el gobierno estadounidense buscaba desesperadamente una justificación para invadir Irak, se llegó a un acuerdo. Los altos líderes de la agencia pueden retorcerse ante la acusación, pero la CIA suministró inteligencia para complacer a cambio del derecho a sobrevivir. Su liderazgo respaldó la acusación mítica de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva (ADM). Y cuando la guerra que siguió fue un desastre, la CIA recibió el golpe por haber entregado esa inteligencia defectuosa.

Sin embargo, incluso en los primeros días de la guerra de Irak, la Ley de Reforma de la Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 ya había despojado a la agencia de su papel central en la evaluación de la inteligencia, entregando el trabajo a un nuevo director independiente de inteligencia nacional , John Negroponte.

Con el papel de la CIA así disminuido, la comunidad de inteligencia estadounidense se convirtió en un rompecabezas sin resolver. El personal desmoralizado de la CIA levantó las manos con desesperación. El veterano de la CIA, Art Hulnick, que ahora enseña estudios de inteligencia en la Universidad de Boston, no sabía cómo explicar a sus alumnos los nuevos arreglos para analizar la inteligencia. Hulnick se quejó de una reacción exagerada a lo que denominó la " amenaza del día “.

Se estaban invirtiendo recursos en el enorme y difícil Departamento de Seguridad Nacional; el Departamento de Defensa estaba robando activos de la CIA; y la agencia incluso había perdido su monopolio en la preparación del informe diario del presidente (el primer artículo en el escritorio del presidente cada mañana, memorablemente descrito por Michelle Obama como el " libro de muerte, destrucción y cosas horribles “).

A mediados de la década de 2000, el trabajo de inteligencia se subcontrataba en gran medida a empresas privadas de acuerdo con la ideología de la administración de George W. Bush. Reclutadores privados como Blackwater aparecían en la cafetería del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, contratando personal con promesas de grandes aumentos salariales antes de volver a subcontratarlos a veces a la agencia a tarifas infladas.

La CIA nunca había sido un lirio que se desmayaba, pero ahora, en aras de su propia supervivencia, sus directores acordaron participar en prácticas desagradables que incluyen tortura, secuestro ilegal y ejecución con drones sin juicio. El submarino , en el que se vierte agua sobre un paño en la cara de la víctima para producir una sensación de ahogamiento, era una práctica común en los “sitios oscuros” de la agencia: centros secretos de interrogatorio en Polonia, Egipto y otros países del mundo donde se encontraban los sospechosos secuestrados.

El periodismo de investigación y los comités del Congreso persistentemente curiosos son elementos básicos de la democracia estadounidense, y estas dudosas prácticas estaban destinadas a salir a la luz, con la ayuda de denunciantes como Edward Snowden . Snowden había trabajado para la CIA como un experto en seguridad informática de gran prestigio antes de pasar a un subcontratista privado contratado por la organización de inteligencia de señales extranjeras de EE. UU., la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

En 2013, Snowden filtró numerosos archivos al Guardian y al Washington Post antes de huir a Rusia para evadir la entrega de la CIA. Sus revelaciones sobre las prácticas de vigilancia interna de Estados Unidos enfurecieron a los guardianes de los secretos de Estados Unidos y alimentaron los temores de quienes deploraban el uso de trucos sucios en el exterior y el desarrollo de un “Estado secreto” en casa. Snowden fue acusado de haber revelado las identidades del personal de la CIA en servicio activo en posible detrimento de su seguridad, una forma de traición (si se probara) que era un asunto muy delicado dentro de la sede de la CIA. Sin embargo, fue una suerte para la agencia que el objetivo principal de las revelaciones de Snowden fuera sobre el papel de la NSA en la vigilancia global.

El fin del ‘pensamiento grupal’ de la CIA

Para 2007, mientras la guerra de Irak se empantanaba, la administración Bush hablaba en voz alta sobre otro enemigo conocido en Medio Oriente: Irán.

En 1953, la CIA había conspirado para derrocar al gobierno democráticamente elegido pero ligeramente izquierdista del país encabezado por Mohammad Mossadegh. Siguió un período de gobierno real despótico por parte del último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Su derrocamiento en 1979 vio un período de gobierno de los mulás sacerdotales y de alienación, mitigado solo brevemente por el acuerdo Irán-Contra.

Mientras continuaba la guerra de Irak, Estados Unidos compartió las preocupaciones de Israel, su potencia nuclear compañera y rival regional de Irán, de que Teherán estaba desarrollando los medios para producir una bomba atómica. Los halcones de la administración Bush emitieron advertencias estridentes sobre el tema, pero tuvieron que lidiar con una fuerza creciente en la comunidad de inteligencia: el Consejo Nacional de Inteligencia de EE . UU. (también conocido como “Nick”).

En ese momento, Nick estaba generando estimaciones de seguridad nacional que informaban la seguridad y la política exterior de EE. UU. Si bien sus orígenes se remontan a los días anteriores a la CIA, una vez que se fundó la agencia, Nick se volvió dependiente de los datos y análisis que proporcionaba, un arreglo que causó cada vez más resentimiento por parte de los funcionarios del departamento de estado.

Sin embargo, después de 2004, las cosas cambiaron: Nick ahora podía llamar a otros expertos para ayudar a formular sus análisis y conclusiones. Y en 2007, Nick determinó que Irán, contrariamente a las afirmaciones hechas por los vociferantes halcones de la administración Bush, no estaba desarrollando armas nucleares. Este fue un ejemplo destacado de “inteligencia para desagradar”, de decir la verdad al poder. La CIA seguía proporcionando a Nick datos y algunos analistas expertos. Pero según Thomas Fingar, quien presidió Nick en el momento de la estimación de Irán de 2007, el “pensamiento de grupo” de la CIA ya no prevaleció.

Como Nick recurría a una base más amplia de expertos, no podía ser acusado, como había sido la CIA, de morder el mismo hueso una y otra vez. Los colegas de Fingar respaldaron su postura firme sobre Irán. Se evitó el cumplimiento excesivo de una manera que no había sido posible en casos anteriores, como el escándalo de las armas de destrucción masiva, cuando la CIA había disfrutado de una supremacía absoluta.

Quizás debido a esto, muchos analistas de la CIA parecen haberse sentido cómodos con el nuevo arreglo, un punto que destacó Peter A. Clement, quien estaba a cargo del análisis ruso en el momento de la transición al nuevo sistema. En otras partes de la burocracia de inteligencia, sin embargo, había descontento.

Comparados con otros dentro de la agencia, los analistas de la CIA podrían considerarse afortunados. Aunque algunos de ellos habían hecho la transición a otras unidades, su propio equipo de expertos rusos permaneció intacto y sin rival dentro de la comunidad de inteligencia de EE. UU.

“Soy una persona inteligente”

Quizás sorprendentemente, las fortunas de la CIA realmente comenzaron a revivir con la elección de Donald Trump como el 45° presidente de EE. UU. el 8 de noviembre de 2016.

A primera vista, la elección de Trump parecía más una mala noticia para la CIA. De acuerdo con su misión, la agencia estaba alerta ante cualquier amenaza a los intereses y la seguridad de Estados Unidos planteada por el Kremlin. Trump, por otro lado, estaba ansioso por lograr una era de renovada amistad ruso-estadounidense, una ambición alimentada por su apetito por hacer tratos, su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y tal vez incluso sus ambiciones de hacer una contribución memorable a paz mundial

Las indicaciones eran que Trump, una vez en el cargo, no desearía reforzar el papel desempeñado por la siempre sospechosa CIA en las relaciones ruso-estadounidenses. Sin embargo, inmediatamente después de su elección, la administración saliente de Barack Obama efectuó un cambio de política que vio un fortalecimiento significativo de la capacidad de la CIA en Rusia. Este cambio surgió de la circunstancia específica de la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 , pero en el proceso, prometió un reenfoque más amplio y oportuno del esfuerzo de inteligencia de EE. UU.

En palabras de la investigación posterior del Senado de EE. UU., una entidad de San Petersburgo llamada Agencia de Investigación de Internet había “tratado de influir en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 perjudicando las posibilidades de éxito de Hillary Clinton y apoyando a Donald Trump bajo la dirección del Kremlin”. Fue un intento de subvertir la democracia estadounidense, y la facilidad con la que los rusos obtuvieron los correos electrónicos confidenciales de Clinton confirmó que existía una amenaza más amplia para la seguridad nacional.

Trump le dio poco apoyo a la CIA durante su presidencia (2017-2021) y trató a su personal con desprecio. Acusó a la agencia de ser elitista y de conspirar en su contra en las elecciones de 2016. Prescindió de la sesión informativa diaria de inteligencia a la que todavía contribuía la CIA, y le dijo a Fox News : “Sabes, soy como una persona inteligente... No es necesario que me digan lo mismo y las mismas palabras todos los días”. durante los próximos ocho años”.

Pero el impulso del presidente Obama a la Kremlinología ha perdurado más allá de la presidencia de Trump y ahora parece fortuito a la luz de las circunstancias actuales. Los expertos en el Kremlin necesitan informantes en el lugar, y son activos escasos.

Sabemos, por ejemplo, que la CIA tuvo que exfiltrar a un topo clave del Kremlin en 2016, en caso de que fueran identificados como la fuente de información de la agencia sobre las tácticas de desprestigio rusas contra Hillary Clinton. El topo había alertado a la agencia que en junio de 2016, el personal ruso de guerra cibernética había publicado miles de correos electrónicos pirateados de la campaña demócrata de Clinton y de las computadoras del Comité Nacional Demócrata. El tiempo dirá qué más le dijo este topo a la CIA sobre las tácticas e intenciones del Kremlin, hasta su precipitada salida de Rusia.

Un kremlinólogo formidable

En 2021, el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró a su viejo amigo William J. Burns como nuevo director de la CIA. A diferencia de algunos de sus predecesores recientes, Burns no era fácil de convencer.

Cuando Biden declaró su intención de continuar con la política de Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán , Burns hizo saber que no estaba contento con las implicaciones de inteligencia. Los talibanes que tomaron el poder tras la retirada estadounidense tenían un historial de proteger a los terroristas. Entonces, cuando la CIA identificó la ubicación en Kabul del líder de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri, lo que llevó a su asesinato por un misil Stinger enviado por un dron el 31 de julio de 2022, el evento satisfizo a ambos hombres, incluso si olía a diplomacia de pistoleros.

Pero el nuevo director de la CIA también aporta habilidades más sutiles al papel. Fundamentalmente, Burns tiene muchos años de experiencia en las relaciones ruso-estadounidenses, lo que lo hace excepcionalmente bien calificado para ayudar a dar forma a la respuesta de Estados Unidos a la invasión rusa de Ucrania.

Ciertamente, es un personaje muy diferente a Casey, su antecesor de la era Reagan. Burns es un kremlinólogo formidable con un pedigrí de negociación impresionante. Su padre, el general de división William F Burns, participó en negociaciones de control de armas y, en el último año de la administración Reagan, fue director de la Agencia de Desarme y Control de Armas de EE. UU .

El joven William Burns sirvió en la embajada de Moscú en la década de 1990 y como embajador de Estados Unidos en Rusia de 2005 a 2008, y lo describió como el “trabajo de sus sueños”. Durante ese período de compromiso con Moscú, advirtió en repetidas ocasiones que la expansión de la OTAN era un anatema para Putin, un líder que en ese entonces parecía potencialmente abierto a un arreglo con EE. UU.

Burns fue capaz de empatizar con Moscú mientras apreciaba su amenaza para la humanidad. Era un devoto de la diplomacia entre bastidores mucho antes de convertirse en director de la CIA (el título de su estudio autobiográfico de 2021 sobre la diplomacia estadounidense moderna es The Back Channel ). De acuerdo con la Enmienda Hoar adoptada por el Senado de los EE. UU. en 1893, se supone que los agentes secretos no deben participar en la diplomacia oficial, pero es una regla que ha sido muy respetada en caso de incumplimiento. Como embajador en Rusia, Burns llegó a un acuerdo con el Kremlin sobre cómo inhibir la proliferación de armas nucleares, pero no se hacía ilusiones acerca de Putin.

Burns había acompañado a Biden, entonces vicepresidente de EE. UU., en una misión a Moscú para discutir la inestabilidad en Libia en el momento de la Primavera Árabe en 2011. En sus memorias, Burns escribió que el entonces presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, era un razonable hombre que se preocupaba por los asuntos humanitarios y admiraba al presidente Obama. En contraste, Putin era “dispéptico con la política estadounidense en el Medio Oriente”, especialmente cuando tenía como objetivo derrocar a los autócratas.

En noviembre de 2021, Burns encabezó una delegación discreta a Moscú que señaló, según el New York Times , “un mayor compromiso entre dos adversarios globales”. En esta ocasión se reunió con el asesor de Putin, Nikolai Patrushev. Su conversación abarcó el desarme nuclear, la rivalidad en el ciberespacio, las actividades de piratería informática de los rusos y la política climática, así como los problemas de interés mutuo que afectan a Irán, Corea del Norte y Afganistán.

Sin embargo, los esfuerzos de Burns no significaron complacencia de la CIA sobre las intenciones rusas con respecto a Ucrania. Junto con la inteligencia británica (pero encontrándose con incredulidad en otras partes de Europa, excepto en Escandinavia), los kremlinólogos de la agencia estaban convencidos de que Putin tenía la intención de invadir al vecino de Rusia.

Prohibido por Putin

Burns no se hace ilusiones sobre la amenaza que representa el líder ruso. Habiéndolo comparado previamente con los zares de los Romanov , advirtió que Putin podría recurrir al uso de armas nucleares . Cuando el presidente de Rusia tomó represalias contra las sanciones occidentales emitiendo prohibiciones de viaje a personas seleccionadas, Burns estaba en su lista.

Desde la perspectiva de Putin , Estados Unidos y su CIA predican valores civilizados pero no los observan. Escribió en 2012 que habían pasado décadas defendiendo dictaduras en América Latina, regímenes que rutinariamente torturaban hasta la muerte a miles de sus propios ciudadanos. Para Putin, todo era parte de un patrón:

Sin duda, la CIA está operando dentro de Rusia, pero las autocracias son difíciles de penetrar, y la agencia no tiene un gran historial de éxito en este sentido. Es probable que el alcance de sus acciones encubiertas también sea limitado porque EE. UU. sigue reacio a arriesgarse a ser visto como directamente involucrado en el conflicto.

Si bien las fuerzas armadas de EE. UU. son responsables de transmitir inteligencia militar como la que permitió el hundimiento del buque insignia de Rusia, el Moskva , el New York Times informó en junio de 2022 que el personal de la CIA estaba “dirigiendo gran parte de la gran cantidad de inteligencia que EE. UU. comparte con fuerzas ucranianas”. Aunque han surgido pocos otros detalles concretos, el informe afirma que la presencia de la CIA “da una idea de la escala del esfuerzo secreto para ayudar a Ucrania”.

Si los precedentes sirven de guía, la CIA participará en la recopilación y difusión de inteligencia, así como en la propaganda “negra”: guerra psicológica dirigida a rusos, bielorrusos, ucranianos y el resto del mundo. A través de estrategias no declaradas que incluyen la financiación secreta de organizaciones de fachada tanto ucranianas como internacionales, intentará doblegar a la opinión mundial para favorecer la causa ucraniana y aislar a los rusos.

Pero tampoco hay ninguna razón por la que Burns no pueda revivir la diplomacia de canal secundario, en caso de que surja la oportunidad. Ya sea que la CIA lo lleve a cabo o no, el compromiso diplomático con Rusia depende de la buena inteligencia de ambos lados. Depende de que Putin obtenga un análisis confiable de su propia gente y esté preparado para actuar a la luz de ese análisis.

A principios de febrero de 2022, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) recopiló datos de opinión en Ucrania que encontraron que el 40% de los encuestados no lucharían para defender su país. Peter Clement, que trabajó para la CIA hasta 2017, me observó que Putin y sus asesores deberían haber notado que esto significaba que el 60 % estaba dispuesto a luchar o indeciso. El liderazgo ruso prestó poca atención a tal análisis.

El futuro de la CIA

¿Qué tan fuerte es hoy el equipo de analistas rusos de la CIA? Cientos de analistas fueron reclutados después del 11 de septiembre, en gran parte en respuesta al radicalismo musulmán: la " amenaza del día " de Hulnick. Sin embargo, la división de asuntos rusos de la agencia sufrió un relativo revés.

Se vio obligado a pedir voluntarios entre sus analistas para abandonar la Kremlinología y trabajar en cambio en el contraterrorismo. Según un alto funcionario que supervisó estos cambios sensibles, se hizo un esfuerzo por mantener a los especialistas lingüísticos y de área, pero la división tuvo que renunciar a personas dotadas que tenían habilidades transferibles.

Una reorganización de la CIA en 2015 condujo a la formación de una Dirección de Innovación Digital , que le dio a la agencia una capacidad potencialmente mayor para evaluar la desinformación de Moscú a través de las redes sociales. Esto fue por iniciativa de John Brennan, la elección admirada del presidente Obama para dirigir la CIA de 2013 a 2017. Pero por razones de libertades civiles, la Ley de Seguridad Nacional de 1947 que estableció la CIA también prohibió que la agencia operara a nivel nacional. Por lo tanto, todavía no es capaz de rastrear el uso de Moscú de fuentes de medios digitales con sede en EE. UU., pero controladas por Rusia, para provocar divisiones en la sociedad estadounidense.

No obstante, la reputación de los kremlinólogos de la agencia recibió un impulso con Obama, y nuevamente con Biden. Mientras tanto, las “distracciones” de las últimas décadas, como el debate sobre la tortura, están retrocediendo. Todavía recibimos recordatorios periódicos de la crueldad de la CIA, como el reciente asesinato sin juicio de al-Zawahri de al-Qaeda. Pero el liderazgo de los directores de la CIA, Brennan y Burns, ha puesto a la agencia en un camino que es un buen augurio para su papel en la búsqueda de una solución a la actual crisis de Ucrania.

La CIA, siendo el instrumento de una democracia, es una iglesia amplia y siempre habrá voces en conflicto. Una fuente de alto rango me dice que la agencia se opuso a la expansión de la OTAN que Moscú encuentra tan abominable. Otro, un veterano de la Oficina de Análisis Soviético de Reagan, insiste en que sus Kremlinólogos son demasiado apolíticos para que se confirme ese tipo de juicio, y no cree que los analistas de hoy puedan contribuir a los éxitos de inteligencia como los logrados durante la era de la guerra fría de la década de 1980. .

Pero estos puntos de vista opuestos reflejan una lucha saludable dentro de la CIA para llegar a la verdad. Si bien la agencia todavía tiene críticos vocales y siempre lo hará, nadie pide su disolución hoy. / The Conversation

El nuevo libro de Rhodri Jeffreys-Jones, A Question of Standing: The History of the CIA , es publicado por Oxford University Press.